Vædderen

Du har behov for harmoni i relationer, herunder samarbejdsaftaler. Men vær opmærksom på, at dine behov også bliver tilgodeset, ellers bliver de det sikkert ikke.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Dagen bærer præg af sans for det analytiske og logiske. Der skal være orden i sagerne, men glem ikke de spontane indfald. Det gør dagen mere morsom og afvekslende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har lyst til at skeje lidt ud i dag og er til de mere uforpligtende gøremål. Men pas på ikke blive for overentusiastisk, så du ikke får det ud af det, som du jo gerne vil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du elsker familien, naturen og det nære i livet. Men du er også meget sårbar og kan blive lidt sentimental, så stå op imod det, der kommer, og lad det prelle af på dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Der hersker en alvorsstemning over dagen, men også kontrol over tingene. Du har ikke den store lyst til at tale med alle og enhver men foretrækker nogle få stykker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du sætter stor pris på det uforanderlige og en stabil økonomi. Men livet kan blive for trist, hvis du kun har fokus på den materielle side af tilværelsen, tænk på det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har let til begejstring og lade dig rive med af strømmen, måske uden at være klar over, hvad du går efter. Stop op, lyt til din intuition, så går det ikke helt galt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du er lidt verdensfjern i dag, lidt indadvendt og har det bedst med at være dig selv. Hvis du tager kontakt med din indre visdomskilde, kan du får lidt ro i sjælen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du føler dig meget inspireret og har mod på livet. Det kan du bruge til at puste nyt liv i de grupper, du færdes i, og som længe har trængt til noget ny inspiration.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er meget ansvarlig i alt, hvad du foretager dig, og det har givet dig megen succes. Men bør du ikke overveje, om der ikke skal være mere plads til hjem og familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Der hviler en vis ro og alvorspræg over dagen. Du har heller ikke lyst til store udsving, men foretrækker en tur på biblioteket for at fordybe dig i filosofiens verden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du er god til at tale med andre om deres følelsesmæssige problemer, mens du gemmer dig bag en facade, når talen er om dine. Men du kan løse dem ved at tale om dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen