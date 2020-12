Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er meget rastløs med en tendens til stress. Du mener, årsagen skal søges i uroen i hjemmet. Det problem kan du fx løse ved at lave noget fysisk aktivitet med familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er inspireret til at beskæftige dig med aktiviteter, der sætter pulsen i vejret. Derfor er din udveksling af information med omgivelserne afløst af fysisk aktivitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du øjner enhver mulighed for at forbedre din økonomi. Men du kan let blive for følelsesbetonet i din kommunikation, så udskyd helst forhandlingerne til i morgen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Dit behov for anerkendelse har gode muligheder for at blive opfyldt i dag. Men det kræver, du kan styre dit svingende humør, så tænk dig om, inden du siger noget.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Når følelserne er oppe at køre med et højt stressniveau som i dag, kan du søge ind i din indre verden. Her har du adgang til dybe ressourcer, som kan bruges konstruktivt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Jomfruen

Det er et nødvendigt behov for dig at være en del af et fællesskab. I dag søger du hen til den gruppe personer, hvor de fysiske præstationer sætter humøret i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Dine følelser og humør kører op og ned, og tingene går ikke din vej. Men det er jo ikke sådan, det forholder sig. Derfor skal du vende det om til noget positivt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Når du deltager i diskussioner om retfærdighed eller det modsatte, skal du være opmærksom på dit humør. Du mister hurtigt interessen, hvis du blot keder dig ganske lidt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde dit temperament, som kan være lidt oppe at køre. Du klarer det ved at være åben rent følelsesmæssigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Følelserne er svingende, og du tænder let af. Tæl derfor til ti, inden du får sagt noget du fortryder til din partner. Det allerbedste er at tage din sunde fornuft med på råd.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Der skal være orden i sagerne, hvis du skal blive tilfreds. Men det er også nødvendigt, at du tager dig tid til at slappe af, så du kan vende energien og komme i overskud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Dagens mange aktiviteter er præget af begejstring og godt humør. Denne energi får du afløb for gennem fysiske kraftpræstationer, der sætter pulsen og kondien i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven