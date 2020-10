Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Da du er meget følsom og dermed modtagelig over for alt, du møder, er det klogt at udsætte ting, der kræver en klar tankegang. Lysten til alkohol kan være forstærket.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fiskene

Tyren

Du slapper af ved at være sammen med venner omkring fælles idéer og interesser. Du bliver inspireret af nye udfordringer, og det dækker dine følelsesmæssige behov.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Det gælder om at være koncentreret i alt, du bruger energi og tid på. Men du må ikke regne med, det går let. Der kan blive tale om hårdt arbejde, fysisk som mentalt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. I dag er dine sanser mere åbne, så denne interesse bliver yderligere skærpet, hvilket vil give dig nogle gode oplevelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Der er risiko for følelsesmæssige konflikter, som kan skyldes tidligere oplevelser. Det kan du afhjælpe ved at arbejde med dine følelser og få sat ord på oplevelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du har let til begejstring, og du er i strålende humør. Da du også er åben og imødekommende, er alle betingelser til stede for at få en hyggelig aften med din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du har behov for at arbejde og føle, du er til nytte. Men du glemmer måske, at der også er en verden uden for jobbet. Find en god balance mellem arbejde og fritid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Det er din umiddelbarhed, spontanitet og livsglæde, der giver dig stor succes. Det er kun fantasien, der sætter grænser for din kreativitet, som er helt på toppen i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

For at du skal have det godt, er familie og et harmonisk hjem et must. Du bør derfor have en overraskelse i ærmet fx ved at give dem en helt ekstraordinær oplevelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du viser dine følelser på en ubalanceret måde, og du bevæger dig ikke ud på de følelsesmæssige dybder. Mærk godt efter og gør en indsats for at forstå dine følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Du holder fast ved det én gang vedtagne og laver nødigt om på forholdene, heller ikke økonomisk. Her må du finde ud af, om det er muligt at spare lidt hist og her.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Hvis noget går dig imod, er du tilbøjelig til at blive ophidset og irriteret. Det må du disciplinere, ellers risikerer du at tage nogle forhastede beslutninger.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen