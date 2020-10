Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du søger hele tiden at udvide din horisont. I den nuværende situation får du stillet dette behov ved at læse rejsebeskrivelser på det lokale bibliotek eller se fjernsyn.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du sætter måske forventningerne for højt i forbindelse med dit samvær med andre. Derefor kan du lige så godt slappe af og nyde livet i fulde drag. Det er en lettelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du glæder dig til at være sammen med din partner. Men sæt ikke forventningerne for højt, skuffelsen lurer. Tingene er tilsyneladende ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Din følelsesmæssige ubalance kan have en afsmittende virkning på omgivelserne. Det er muligvis resultatet af, at du har skiftet kostvaner eller manglende motion.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Dine fritidsaktiviteter skal indeholde aktivitet og handling. Fysiske præstationer sætter dit humør i vejret, gerne i fællesskab med aktive og energiske mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Den hjemlige ro har svært ved at indfinde sig. Du er ikke specielt nærværende og har mest lyst til at slå dig løs og gøre, hvad du har lyst til. Find den rette balance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Dit behov for kommunikation er stort, men opmærksomheden skifter hurtigt. Det opfattes som en endeløs snak om trivialiteter, og det kan godt virke lidt halvkedeligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skorpionen

God økonomi og materiel sikkerhed er grundpillerne i dit liv nu, hvor du har brug for at nyde livet. Det vil du råde bod på i dag, hvor kun fantasien sætter grænser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Dine fornemmelser fungerer tit med forbløffende præcision, men nok ikke lige i dag. Måske er det, fordi tingene har en tendens til ikke at være, som de ser ud til.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Dine følelser kan let spille dig et puds. Illusioner og fantasier kan tage overhånd. Det vil derfor være klogt at udsætte ting, der kræver en sober og klar tankegang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Du er et ivrigt medlem af det fællesskab, du er en del af. Du har måske nu igangsat et større projekt, som kræver din opmærksomhed, og det får dig til at slappe af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Du udfører dine pligter meget samvittighedsfuldt. Du lader ofte det praktiske gå forud for følelserne. Stop op og overvej, om karrieren er vigtigere end kærlighed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken