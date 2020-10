Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det er ikke kommunikation på kryds og tværs, du ønsker i dag. Du håber, du til en forandring kan få nogle meningsfulde samtaler med erfarne personer i fred og ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

En stabil økonomi er vigtig nu, hvis du skal have en god og givende dag. Derfor kan du handle, når muligheden for at gøre en god handel eller investering er til stede.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du møder dine omgivelser med et åbent sind. Det gør dig populær og giver dig en dyb følelse af anerkendelse. Det er ikke en dag, du oplever mange af, så nyd den.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Når du er så påvirkelig og følsom over for dine omgivelser som i dag, må du sætte nogle grænser. Sker det ikke, bliver du tappet for kræfter, og det kan stresse dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du slapper af sammen med dine venner. I dag er stemningerne harmoniske, så det er en god dag til at opnå et givende samvær med fokus på det lette og fornøjelige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du er meget vedholdende, når du har sat dig et mål. Du har store forventninger til resultatet, men skru dem ikke for højt op, det er bedst at bevare jordforbindelsen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Når du har mulighed for at fortælle om dine mange interesser, er du rigtig i dit es. I dag virker du ekstra inspirerende, og det gør dine fortællinger meget mere levende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Følelserne går sine egne veje, og du virker fraværende. Det er derfor en glimrende anledning til at gå dybt og grundigt ind i dine udfordringer for at finde en løsning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Det samme gælder kærlighed og parforhold. Det er derfor en god dag med gode betingelser for at komme tættere på din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du får tingene let fra hånden. Det vil være en god anledning til at få ordnet nogle lavpraktiske ting og give noget praktisk hjælp til dem, der har behov for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har et fysisk og mentalt overskud. Det bør du udnytte mere til at tage førertrøjen på og vise, hvordan selv dagligdags gøremål kan gøres kreative og underholdende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du ser frem til en rolig aften sammen med familien. Det er et must for dig at have et harmonisk hjem, og dagen opfylder i rigt mål dit behov for hyggeligt samvær.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen