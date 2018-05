Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.God læsning!



Vædderen

Det er vigtigt at du ikke bruger al din energi på alt for mange gøremål, men at du går målrettet mod det som er mest realistisk at gennemføre. Læg en plan.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Din økonomi kan forbedres, hvis du sorterer de udgiftsposter fra, som du ikke længere har brug for. En snak med din revisor eller bankrådgiver vil være godt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Det er vigtigt at være i sync med de mennesker, du omgås, så det bliver mere gensidigt inspirerende. Dette gælder også i parforholdet, og det er vigtigt at lytte.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Der er fokus på både din sundhedsvaner og din arbejdsplads. Du kan fx vælge noget sundere mad fra kantinen eller til din egen madpakke. Sundhed er afgørende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Hvis nogle i din omgangskreds har brug for hjælp, stiller du gerne dig selv til rådighed med en hjælpende hånd. Glem ikke helt at afsætte tid til lidt motion selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har en særlig kreativ og overskudsagtig indstilling til livet i dag. Dette kan inspirere både andre mennesker og dig selv til en noget sjovere hverdag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Kunsten er at vise nærhed og empati uden at være sentimental. Måske du selv, eller nogle i din familie, trænger til at tale om eventuelle ubearbejdede følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Det er vigtigt at forholde sig til, hvilke værdier, der betyder mest for dig. Dette vil give plads til større livskvalitet og nydelse i hverdagen. En powernap vil være god.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Hvis der skal sættes noget i gang, tager du gerne initiativet og starter det op. Husk dog at sørge for, at andre støtter op om dig, hvis projektet skal lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Du er påvirket af noget så ukonkret som fornemmelser, intuition og fantasi. Det kan du også bruge til at udfolde dig på en konkret, kunstnerisk måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

​Vandbæreren

Du ønsker at hjælpe andre. Kunsten er at finde ud af, hvem der har størst behov, så alle får mest muligt ud af hjælpen, du giver – ingen bjørnetjenester, tak.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er naturligt for dig at indgå i humanitært og frivilligt arbejde, fx i en organisation eller i lokalsamfundet – gerne i tæt samarbejde med andre frivillige.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren