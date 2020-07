Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

De psykiske antenner er forstærkede. Det gælder ikke mindst din intuition og din fantasi. Til gengæld er det ikke den bedste dag at føre større projekter ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du er intens og går dybt i alle følelsesmæssige anliggender. Du er meget lidenskabelig og det kan give nogle uforglemmelige oplevelser sammen med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du er hurtig i replikken, og der er ikke langt fra tanke til handling. Du vil dog let kunne gøre eller sige ting, du bagefter fortryder. Tænk dig om, inden du handler.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du begejstres lettere end sædvanligt. Der er ekspansion på humør og følelser. Du befinder dig godt i begivenhedernes centrum, og du ser livet som et spil eller en leg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du kan være uligevægtig og har ikke helt styr på dine følelser. Det kan gå lidt ud over familieidyllen. Du må arbejde med følelserne, som er både årsag og løsning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du har det som en fisk i vandet, når hverdagen er afvekslende. Det får du opfyldt i rigt mål, for du er meget veloplagt, og det virker smittende på dine omgivelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Du føler, du har ordet i din magt. Det kan du udnytte til at få gennemført nogle økonomiske planer, du har haft liggende i nogen tid. Det er nu, det kan ske.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Det er din naturlige væremåde og åbenhed, der er dit ansigt udadtil nu. Det kan godt virke overraskende på andre, som godt kan reagere kraftigt på din pludselige forandring.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Du er i lidt dårligt humør, for du ved ikke helt, hvad der sker med dig. Det drejer sig dog blot om at tage det fulde ansvar for dit følelsesliv og reagere derefter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Hvis dine venner mangler gejst, så kan du gå ind og påvirke dem i modsat retning. Dit humør virker smittende og kan puste nyt liv i fællesskabet. Det er til alles bedste.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Der skal være nogen, der sørger for, at hjulene drejer i ferietiden, og du ligger ikke på den lade side. Du sørger for at få nogle skriftlige ting og nye aftaler på plads.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

I stedet for at rejse til udlandet, som du måske normalt ville have gjort, så sørg for at få dit behov for oplevelser og nye indtryk dækket gennem den indre rejse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten