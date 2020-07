Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Din følelse af selvværd kan svinge noget. Du reagerer måske ved at have gang i mange aktiviteter. Men pas på overdrivelse, det kan føre til, at du bliver lidt for stresset.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Familien er i fokus, og det kan medføre, at meget stærke følelser kommer frem. Dette kan få dig til at sige ting, du bagefter fortryder, så husk også at lytte til fornuften.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Du har behov for at engagere og involvere dig dybt i tingene. Det afspejler sig bl.a. i forholdet til naboer, hvor det kan anbefales at gå meget forsigtigt og diplomatisk frem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du er i lidt dårligt humør, der måske kan skyldes skuffelse over din økonomiske situation, som du ikke synes er selvforskyldt. Alligevel må du selv tage ansvaret på dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Din naturlige følsomhed bevirker, at du må tilpasse dig de signaler, du opfanger. Det er meget vigtigt at lytte til dine fornemmelser, så du ikke kommer helt på afveje.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Involver dig og gør det grundigt. De ting, du foretager dig, kan få en meget stor betydning. Derfor er det ekstra vigtigt at lytte til din indre stemme og handle efter den.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du må lade dig inspirere af venner og grupper, uden at du nødvendigvis har overskud til at give noget igen. Er humøret lidt svingende, så kig indad og kom op til overfladen igen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du kan blive involveret i noget, der bygges op, og som viser sig at skulle bearbejdes grundigt for at udgøre noget brugbart. Det kan blive nødvendigt at starte helt forfra igen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du har for alvor taget fat på at få opfyldt dit behov for at udvide din horisont. Du går i dybden med de emner, der har din store interesse – og du gør et godt arbejde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Dine følelser kan tage dig med på nogle gevaldige rutsjeture. Arbejder du med andres ressourcer, er det vigtigt at være forsigtig, for du kan tage fejl. Lad fornuften råde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Dine følelser kan blive meget varme, og det kan der komme noget meget givtigt og spændende ud af sammen med din partner. Men pas på, det ikke bliver for overvældende.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du er meget serviceorienteret og opfylder gerne andres behov. Men glem ikke helt dine egne behov. Dit arbejde og dine følelser påvirker hinanden i alt, du foretager dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen