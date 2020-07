Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Da du er hurtig i tanke og handling og har ordet i din magt, bør du udnytte den gunstige situation til at få omlagt eventuelle gamle lån. Det giver luft i budgettet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Din naturlige følsomhed og åbenhed er dit ansigt udadtil. På grund af denne store udadvendthed, kan du virke overvældende på dine omgivelser, så tænk, før du taler.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Du har meget energi, som skal bruges. Dette kan du udnytte positivt ved fx at meditere, men det vil også være en god idé at gå en lang tur i skoven eller ved stranden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Du har lyst til forandring og er ikke til rutineprægede ting. Find nogle venner, der har det ligesom dig, og kast jer over noget spændende, uprøvet og utraditionelt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Du har engageret dig i de nære ting. Her bruger du i øjeblikket det meste af din tid. Derved gør du dig godt bemærket i dine omgivelser, og det opfylder dit behov for anerkendelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Dit behov for oplevelser og rejser i udlandet er på stand by. I stedet for kan du fx kaste dig over rejsebeskrivelser, som går i dybden med specielle steder på jordkloden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Dine følelser er dybe og intense. Det gør dig til en god psykolog. Det får du brug for, når du bliver bedt om at hjælpe en nær ven med at afklare nogle problemer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Din partner vil have en stille, hyggelig dag sammen med dig. Det er dit temperament ikke gearet til, så det er ikke godt. Prøv at ændre det til en biograftur i morgen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Du vil gerne gøre nytte, og det kan du få opfyldt ved at arbejde med andre i de nære omgivelser. Du afhjælper problemerne, og du får de nødvendige aftaler i stand.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du er udfordret med hensyn til din fritid. Du har lyst til noget spændende og utraditionelt. Prøv derfor noget anderledes, der kan skabe langt bedre balance i tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du har vanskeligheder med at finde den sædvanlige ro og tryghed i hjemmet sammen med familien. Vend det til noget positivt og find trygheden inde i dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Du føler dig godt tilpas med afveksling. Det får du opfyldt nu, hvor du har det lidt som en vulkan før et udbrud. Dit gåpåmod gør, at du kan gennemføre det, du beslutter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne