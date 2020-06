Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Parforholdet er i fokus, og det er et godt tidspunkt at få talt uafklarede ting igennem og derved få renset luften. Alt, hvad der vedrører mental aktivitet, er befordret i dag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er veloplagt, tænker hurtigt og kan klare det mest utrolige. Har du forslag til arbejdsprocessen, nye idéer, så kom frem med dem, selv om de måske er lidt avancerede.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Det skorter ikke på initiativ fra din side, men det er ikke det arbejdsmæssige område, der er aktuelt. Det er derimod din hobby, du er allermest kreativ med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du føler dig højinspireret, og det er hjem og familie, der er på dagsordenen, så er noget forsømt her, så er tidspunktet velegnet til at bringe noget fornyelse på banen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Pas på tempoet, da der kan være en tendens til at have for meget fart på, og der er risiko for, dit temperament løber af med dig i forhold til venner eller dine naboer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Du har ordet i din magt, og du får nemt andre med på dine idéer og forslag. Udvis dog forsigtighed og vær meget grundig, når det drejer sin om økonomiske anliggender.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du kan opleve en dejlig harmonisk dag i samvær med andre, men pas på ikke at blive for entusiastisk. Er du bevidst om dette, kan det blive en ganske inspirerende dag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skorpionen

Der er sket en ændring med måden, du betragter dine omgivelser og verden på. Et nyt niveau åbner sig, og det kan føre til mål, såvel på det jordnære som åndelige plan.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du har mulighed for at få høstet frugterne af den udvikling og de planer, du har sat i støbeskeen inden for det interessefællesskab, du arbejder meget med i din fritid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Der er forandring og omlægning på vej på jobbet, og din indsats bliver set, så alt går rimelig glat og bevirker kun, at din indflydelse på og kontrol over tingene stiger.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Hvis du føler dig splittet og det indre er i oprør, vil det være gavnligt at udleve det. Du har behov for nye impulser, og at ambitionerne ændres i en mere fri retning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du er inde i en periode, hvor dit arbejde bliver mere givende. Du får øjnene op og bliver mere modtagelig for de psykiske og mere uforklarlige sider af tilværelsen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen