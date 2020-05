Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Det er en god dag til at komme tættere på din partner, eller til at opnå et givende samvær med andre. Hygge og forskellige kreative aktiviteter er bare sagen lige nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TYREN

Du kan finde på at gøre oprør mod ting og rutiner, du har fundet dig i længe, og kan derfor chokere omgivelserne på jobbet og i vennekredsen, men du må have luft.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren.

TVILLINGEN

Du kan have svært ved at få sans og samling på tingene. Dine tanker kan være kaotiske, så det vil være klogt at udsætte anliggender, som kræver klarhed og overblik.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

KREBSEN

Det er en god dag til at komme tættere på din partner eller for at opnå et givende samvær med andre. Der hviler en harmonisk stemning over dagen, og det må du udnytte.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

LØVEN

Du har en stærk udlængsel og ønsker at udvide din horisont. Du kan enten bestille en udlandsrejse eller læse nogle spændende rejsebeskrivelser. Du kan rejse i ånden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Du kan have svært ved at få samling på tingene, dine tanker er kaotiske. Det kan være vanskeligt for dig at se, hvad der er rigtigt og forkert, fantasi og virkelighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

VÆGTEN

Du er disponeret for at have forventninger, der ikke bliver indfriet. Regn derfor ikke med, at de kontakter, du indgår, fører til de resultater, de ser ud til at love.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

SKORPIONEN

Dine følelsesmæssige oplevelser kan blive meget intense, så det kan føre til en særlig oplevelse med din partner, men jalousi og drama kan dog også indfinde sig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du kan let få for megen fart på og måske blive lidt overgearet og for entusiastisk, med det resultat, at det kan give nederlag eller misforståelser. Pas på farten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Du har en god livsappetit samt stor optimisme og overskud. Du føler derfor, du kan klare alt. Brug derfor dagen til det, der er virkelig væsentligt i din tilværelse.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Selvdisciplin mangler du ikke i dag, men måske er du tilbøjelig til at holde lidt for meget på formerne og dig selv, så du virker tilknappet eller i dårligt humør.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Din intuition fortæller dig, at tingene ikke er helt, som de ser ud til at være. Derfor dobbelttjek lige de ting, som du involverer dig i, så du ikke bliver snydt

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne