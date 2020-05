Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Ved at udvise det, man kalder for rettidig omhu, får du mest ud af din dag. Du kan udføre dit arbejde med disciplin og punktlighed, der er særdeles respektaftvingende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du går til udfordringerne med krum hals og med højt humør. Der falder sikkert en sjov bemærkning i ny og næ, og det kan udvikle sig til at blive både levende og festligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Lad være med at gå i konfrontation med andre, men koncentrer dig om dig selv og dine egne udfordringer. På den måde kan du lettere komme igennem dagligdagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Dine relationer er nu ekstra væsentlige. Find en balance, hvor du ikke helt glemmer dig selv i forholdet. På den måde udvikler tingene sig til stor gavn for alle parter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Der er fokus på sundheden, så der er måske nogle områder, du skal have justeret. Find uf af om det handler om kost, motion eller søvnbalancen, så du kan øge vitaliteten.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er i det selskabelige hjørne og er god til at skabe en god stemning omkring dig. Inviter eventuelt til en sammenkomst eller inviter dig selv ud til en af vennerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Hvis du giver opmærksomhed til dine omgivelser, får du også selv opmærksomhed. Man tiltrækker altid det, man selv indeholder, og det bør du huske på netop i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Det er vigtigt at sende de rigtige signaler ud nu, kun på den måde får du den bedste respons tilbage. Sig tingene klart og enkelt og fat dig i korthed, så kører det for dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Du er modtagelig overfor de finere energier. Det kan du udnytte fx ved at beskæftige dig med kunst eller kreative ting som musik, maleri - eller en dejlig naturoplevelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er god til at tackle udfordringer, men vælg alligevel dine kampe med omhu. Ellers risikere du let at løbe tør for energi, hvad der er fuldstændig unødvendigt lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har behov for at være alene en del af tiden, også hvis du skal på arbejde. Det sociale trækker energi ud af dig, hvis du skal være sammen med andre mennesker konstant.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du har mange tanker om, hvordan verden kan blive et bedre sted at leve for mange flere mennesker. Gør en god gerning for et andet menneske, og få glæde af det selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren