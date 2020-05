Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Samarbejde og relationer er dagens kodeord – på jobbet eller i parforholdet. Der vil sikkert også være et par knaster, der skal høvles af, men det må du tage med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Lav en to-di-liste over de vigtigste ting, du skal nå i dag - ellers kan dagen vise sig at gå med ingenting, og tiden kan forsvinde fuldstændig som dug for solen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har en pænt stort overskud, som også kan komme andre til gode. Du har en smittende livsglæde, som får andre til at føle sig godt tilpas i dit selskab.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du har fokus på din bolig, som måske trænger til en kærlig hånd. Ryd evt. op i skufferne for at se, om der er noget, som kan undværes og køres på genbrugspladsen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Har du en gammel kontrovers, som stadig hænger lidt i luften, så er det nu, du kan få klinket skårene. Det gælder især, hvad angår søskende – eller måske en nabo.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Jomfruen

Finanserne er nu i fokus, og du har brug for et overblik over dit forbrug, så pengene kan strække måneden ud. Lad dig ikke friste af et såkaldt ’godt tilbud’.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har meget energi, og den skal bruges på noget, der gør både dig selv og andre godt. Hvis du begynder helt fra bunden, så tag en vigtig beslutning om forløbet nu.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du kan have en tendens til dagdrømmeri. Det er derfor vigtigt at skelne mellem drøm og virkelighed, så du ikke fortaber dig fuldstændig i fantasiernes verden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er både opfindsom og kreativ, og det kan løse mange problemer. Du kan dog opleve, at nogle af dem fra din omgangskreds vil synes, at du er lidt for avanceret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er målrettet, disciplineret og udholdende. Men hvis du skal fungere optimalt, er det vigtigt, at du også holder nogle pauser indimellem for at lade batterierne op.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du filosoferer en delt over tilværelsen og meningen med livet. Du søger svar i dit indre eller lader dig inspirere af filosofier og tanker fra fremmede kulturer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Dine følelser er meget dybe og stærke. Det er godt, hvis du kan trække noget frem fra dybet, for her kan du finde løsningen på de udfordringer, du står i lige nu.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen