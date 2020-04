Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Parforholdet er i fokus, og hvis du føler, at noget er galt, så er det nu, du må reagere. Både problemet og løsningen ligger med stor sandsynlighed hos dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Det er de lavpraktiske gøremål, du nu må tage dig af, hvis du skal blive tilfreds med dagen. Det er vigtigt at rydde op, og det er bare med at komme i gang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har udstråling, og du har overskud til at pjatte og lege. Føler du, at du mangler energi først på dagen, så bare vær dig selv. Det får humør-o-metret til at stige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du har behov for nærhed, empati og omsorg, især hvad angår din familie. Mangler der lidt overskud, så gør du klogt i blot at tage det helt, som det kommer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har behov for at kommunikere, men i denne tid må du fx ty til de sociale medier. Mangler du energi på opgaven, så hjælper det blot at acceptere fakta.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Jomfruen

I dag er det meget vigtigt at hygge sig og gøre sig tilværelsen så behagelig som mulig. Kommer der noget i vejen, så er der ikke andet at gøre, end at acceptere det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har fokus på både andre mennesker generelt, men du kommer måske ikke helt ud over rampen i det omfang, du ønsker. Giv slip og tag tingene, som de kommer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du har brug for ro og fordybelse, så det skal der bare fokuseres på. Giver du dig tid til dette, kan dagen blive rigtig god. Gør du det ikke, så kan dagen være spildt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Dine interesser er nu i centrum, og du har behov for vennerne. Derfor er det godt fx at chatte sammen på nettet. Det vil gøre dagen meningsfuld og givende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du har behov for at nå de mål, du sætter dig. Men noget kan meget let komme i vejen, så du ikke føler, at du kommer nogen vegne. Giv slip og lad det ligge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du får visionære ideer, men du kan føle, at du ikke får den opbakning, du har brug for. Prøv med at anerkende andres indsats, så får du god energi retur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har behov for at komme i kontakt med dine dybe følelser, og du grubler meget over livet. Du er lidt overladt til dig selv, men det kan faktisk godt virke opbyggende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen