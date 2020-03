Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dine talegaver er i top, og du kommunikerer med alle mulige mennesker. Om mange slags emner. Det vil være gavnligt, hvis der kommer nye kontakter ind i billedet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Fokuser på din økonomi nu. Skranter den lidt, må du gøre noget for at få pengene på plads. Gør en ekstra indsats på jobbet, så det kaster en lønstigning af sig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Dit energiniveau er i top. Hvis du har gået og ventet på det rigtige tidspunkt at starte på et projekt, kan det være nu, det sker. Men det skal planlægges ordentligt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du er meget følsom og indadvendt. Din fantasi og intuition er fantastisk. Du har behov for rolige omgivelser, både på jobbet og på hjemmefronten for at fungere optimalt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du vil gerne bryde med gamle mønstre og gøre tingene i din helt egen originale stil. Forsøg dig med noget, du aldrig har prøvet før. Det vil være mest inspirerende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Prøv at komme nærmere dine mål. Det kan du gøre ved at udvise disciplin og udholdenhed. Hvis du ikke har nogle klare mål, må du få dem defineret snarest.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du har behov for mere viden om fremmede kulturer og deres mennesker. Derfor kan det være nu, du bestiller din sommerferie. Der er et tilbud, der venter på dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du har noget af en jernvilje nu, og du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller med andre. Dyrk nogle aktiviteter som kræver en særlig fokuseret indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Det er vigtigt at din arbejdsindsats hænger sammen i en helhed. Det gælder om ikke at handle for meget på egen hånd, men at samarbejde godt med kollegerne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Det er vigtigt at planlægge, hvor lang tid du vil bruge på at udføre dine opgaver. Vurder om der er plads til yderligere forbedringer, når opgaverne er fuldført.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har masser af kreativitet og et stort overskud lige nu. Det kan du bruge til at sprede en god stemning i dine omgivelser. Der vil blive sat pris på din gode indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du har brug for at hygge dig i hjemlige omgivelser. Er dette ikke muligt, så skab en hyggelig atmosfære med nærvær og intimitet samen med din nærmeste familie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen