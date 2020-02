Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har en stor næstekærlighed, hvor du let kommer til at tilsidesætte dig selv og dine egne behov. Husk, at du hjælper andre mest, hvis du husker blot en smule egenomsorg.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Dine ideer må afprøves i praksis, nærmest lige når du får dem. Luften kan ’gå af ballonen, hvis du begynder at tænke eller tale for meget om alle de mange tanker og indfald.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du styrker din energi og indsats, hvis du udelukkende fokuserer på dine kerneområder. Lav en realistisk plan og hold dig helt og holdent til den, så du undgår tidsspilde.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du må se at komme lidt væk fra dine vante rammer for at få input til nye måder at anskue tilværelsen på. Tag på en inspirerende rejse eller læs om fremmede kulturer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du går 100% ind i alt, du beskæftiger dig med, men du kan ikke forvente, at andre har den samme store motivation som dig selv. Tag konsekvensen og klar tingene selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Inden du laver en to-do-liste, så husk at aftale med andre, hvem der gør hvad og hvornår. Ellers kan det vise sig totalt umuligt at få tingene gjort færdige til tiden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Hvis du skal nå alle dine private eller jobmæssige gøremål, er det vigtigt at lægge en plan for, hvordan du vil nå det hele. Ellers er dine deadlines umulige at få færdige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har behov for at slippe kontrollen og få dine kreative og mere umiddelbare sider frem. Få luft under vingerne og gør noget helt andet, end du plejer, gerne bare for sjov.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du søger nærvær, som kun dine nærmeste kan give dig. Det behøver ikke kun foregå hjemme mellem husets fire vægge, men rammerne må bare være helt trygge.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du kan være ganske utålmodig og have svært ved at fokusere på en enkelt ting ad gangen. Hvis du får sorteret lidt i dine tanker, vil det øge din koncentration dramatisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Du har nu behov for at nyde det i fulde drag. Få denne opmærksomhed ned i kroppen og integrer den, så du klart kan mærke, hvad du inderst inde har brug for.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Dit temperament er en del større end sædvanligt, men du behøver ikke at lade dig styre fuldstændig af dine følelser. Husk i givet fald at tælle til 10, før du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen