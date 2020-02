Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har behov for at være nysgerrig, lærenem og kontaktsøgende, og du kan møde en masse spændende mennesker. I lærer gensidigt rigtig meget af hinanden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tyren

Du er meget fokuseret på penge og den fysiske verden i det hele taget. Det er dig vigt at holde en pause fra den materielle verden i løbet af dagen eller om aftenen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Tvillingen

Dit stærke følelsesliv er i fokus, og du vil gerne bruge meget tid sammen med din familie. Du er omsorgsfuld og indfølende, og det er særdeles værdsat af omgivelserne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du kan udadtil virke verdensfjern, og du har behov for at være alene en stor del af tiden. Dagen er fantastisk til kunstoplevelse og ophold i naturen. Gå en lang tur.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med Fisk

Løven

Det er vigtigt for dig at have fokus på grupper og fællesskab. Inviter en ven hjem til dig og dyrk her jeres fælles interesser, gerne på en ny og spændende måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Du arbejder målrettet, og du er udholdende i meget høj grad. Du knokler gerne helt alene, hvis det er det, der er brug for. Du skal nok nå dit mål på et tidspunkt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du tænker store tanker og har overskud til at være noget for andre. Du er samtidig ambitiøs og målrettet, både på jobbet og derhjemme - en god kombination

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Du grubler og tænker meget dybe tanker om livet, og du har fokus på dine egne mål og ønsker. Husk indimellem også at være humoristisk – forandring fryder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skytten

Du er fokuseret på andre mennesker, herunder din partner. Det kan gøre dig rimeligt populær hos andre, men glem ikke helt dine egne behov midt i det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Den står på arbejde og praktiske småopgaver, herunder oprydning – kort sagt er det dagliglivet, det gælder nu. Få klaret nogle af de lavpraktiske ting, der har ventet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

I dag har du et smittende overskud til at være noget for dine medmennesker på en kreativ måde. Men du kan også lige nå at få lavet nogle daglige småopgaver.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Fisken

Du er i følelsernes vold, både derhjemme og på jobbet. Du ønsker nærhed og omsorg, og du er parat til at give andre af samme skuffe. Du har overskuddet til det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs