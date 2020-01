Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Det er muligt, at du vil møde modstand på din vej, men du har den nødvendige tålmodighed og udholdenhed, så du overvinder stort set alle forhindringer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken



TYREN

Det er de store tankers dag, og du giver gerne din mening til kende inden for de emner, som interesserer dig. En humoristisk synsvinkel gavner dine synspunkter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du er ikke til overfladisk snak og adfærd. Tværtimod er du intens, dyb og nærmest kompromisløs i alt, hvad du siger og gør. De fleste vil synes godt om det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Det er vigtigt at være omhyggelig, så du bedst muligt undgår tidsspilde og irritation. På den måde vil også kommunikation, indlæring og formidling blive bedre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten



LØVEN

Din energi og kreativitet kan optimeres ved at huske vigtigheden af de daglige rutiner, som er grundlaget for din gøren og laden i dag. Det giver dig stor glæde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har behov for at vise lidt mere af hvem du er. På den måde kan du inspirere andre til at gøre det samme. Det er en god ide med en spontan sammenkomst.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Dit hjem er i fokus sammen med familien og nærheden. Måske trænger boligen til en mindre ommøblering eller en større oprydning – det vil inspirere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen



SKORPIONEN

Du har behov for at slippe noget kontrol, give slip og være mere social. Du møder mange mennesker, som du lærer meget af og kommunikerer godt med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen



SKYTTEN

Dit fokus på det økonomiske område hjælper dig med at gøre et godt køb eller en god investering fx i kunst eller kultur. Du går helt målrettet efter kvalitet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Nu skal der ske noget. Tag derfor initiativet og start dit eget personlige projekt, hvor du kan få brugt dine kompetencer. Husk at planlægge det grundigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du er meget sensitiv over for stemninger og følelser, som du møder til daglig. Det er vigtigt at skelne mellem dine egne og andres dybere følelser og værdier.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du har mange nye ideer og løsninger. Du kan eventuelt melde dig ind i en gruppe, hvor du kan udveksle dine originale ideer med mennesker omkring dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren