Vædderen

Du er aktiv og har gang i mange ting på samme tid. Du kan virke rastløs på dine omgivelser. Til gengæld er du god til at netværke og kommunikere dine budskaber ud.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Du må finde balancen mellem at være aktivt handlende og sanseligt nydende. Forkæl dig selv med lidt massage eller en god middag. Det vil gøre dig mere glad.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du er i fokus og må være den, der tager initiativet til at sætte noget nyt i gang. Sørg for at få andre med. Ellers risikerer du, at projektet ikke kan fuldføres helt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Det er vigtigt at mærke efter, hvor dine grænser går og at du tager hensyn til dine egne behov. Overlader du alt initiativ til andre, vil det blive utilfredsstillende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på en ny måde. Lad dig ikke gå på af kritik, men tag en beslutning og kør på. Kun på den måde får du det ønskede resultat.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Samarbejde er kodeordet i dag, og du er nødt til at tage din del af ansvaret og være disciplineret. Ellers kan det vise sig at være umuligt at nå dine målsætninger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du deltager gerne i større diskussioner, da du er nysgerrig og har behov for at tilegne dig mest mulig viden om specifikke emner. Det vil helt sikkert give pote.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du har en meget stærk vilje. Du klarer den udfordring, der ligger i at sætte din vilje igennem uden at genere andre. Du klarer det fint på en afbalanceret måde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Inden du foretager dig noget, der involverer andre, er det godt lige at tjekke, om du selv har forstået det hele korrekt. Gør du det, er succesen så godt som hjemme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

For bedre at nå dine mål, må du tage hensyn til kroppens behov for hvile, søvn, aktivitet og kost. Kun gennem denne balance kan du få det bedste ud af dagen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du kan bidrage til at skabe en god stemning, og du hjælper gerne med nogle kreative løsninger, hvis der er behov for det. Det giver dig stor opmærksomhed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du har behov for ro og hvile, og det er vigtigt at pleje dit behov for nærvær og intimitet. Husk også at give opmærksomhed til dem, som du er sammen med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen