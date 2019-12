Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har en helt perfekt intuition nu, og du får mest ud af dagen ved at handle ud fra uselviske motiver. Du har heldet md dig, og du kan få succes med det, du gør.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du fungerer godt i gruppesammenhænge, hvor du kan bidrage til fællesskabet med dine spidskompetencer. Dan evt. et interessemæssigt fællesskab at mødes med.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du har en seriøs og ambitiøs indstilling til tingene. Hvis du samtidig udviser tålmodighed, vil tingene lykkes til fulde. Formuler et nytårsforsæt og efterlev det.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken



KREBSEN

Det vil være godt for dig at komme lidt væk for at hente ny inspiration. Måske

er det tid til at bestille din vinter- eller sommerferie nu. Din udlængsel fejler intet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Din viljestyrke er helt i top, og der er nærmest intet, som kan holde dig tilbage fra at gennemføre, hvad du beslutter dig for. Så succesen skulle være helt hjemme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen



JOMFRUEN

Du er social og selskabelig, og du er god til at få andre til at føle sig godt tilpas. Det bør du udnytte til gavn og glæde for dig selv og de mange, du omgiver dig med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Ved at ændre lidt på din livsstil kan du forbedre dit helbred. Lav en kostplan og hold dig så godt til den, som det overhovedet er muligt. Motion er også vigtigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Det er vigtigt at slå dig løs og slippe kontrollen. Du kan gøre det ved fx at kaste dig over nogle lystbetonede opgaver, som du godt ved giver dig en meget stor glæde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du kan selv være med til at hæve tryghedsniveauet og den gode stemning ved at tilbringe mere tid sammen med din familie. Benyt nytåret som en mulighed for dette.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du elsker at indhente information om dette og hint. Brug dit netværk og udvid det evt. med nye kontakter, som kan være til hjælp. Kommunikation er dit kodeord.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Giv din privatøkonomi et servicetjek, så vil du nok kunne finde nogle overflødige udgiftsposter, som kan forbedre din økonomi i det kommende års tid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Nu er det vigtigt at du tager initiativ til noget, du synes er spændende. Benyt nytåret som en kærkommen lejlighed til dette. Vent ikke længere, hop lige ud i det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen