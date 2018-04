Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har et stort overskud, som du gerne ”investerer” i dine medmennesker og deler med dem. Køb også en enkelt lottokupon til dig selv - og håb på heldet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Du nærer medfølelse om omsorg for andre mennesker, og du kan glæde dem på den måde. Du må dog ikke helt glemme at have en god portion selvomsorg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du kan nå at kontakte et hav af mennesker i dag, både telefonisk og over nettet. Glem ikke, at du også gerne må være på forkant, så du gør dette lettere på sigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Måske har du brugt lidt for mange penge. I så fald er det klogt at holde lidt igen på udgifterne. Lav et minibudget og kom godt ud af det på den måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Nærhed er en væsentlig ting nu. Du er meget følsom, men også god til at udtrykke følelserne over for andre. Dette gør lykke over for dine medmennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen/Løven

Jomfruen

Du har brug for at vende blikket indad. Om du klarer det ved at gå en lang tur i naturen eller gennem aktiv kunst eller kunstoplevelser, ved du bedst selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du er nytænkende og meget opfindsom, især hvis du er sammen med fæller, der har samme interesser som du. Det kan blive overordentlig inspirerende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Du kan, hvad du vil nu, så sigt ikke for lavt med hensyn til, hvad du gerne vil have gennemført. Dette gælder også det, du har i sinde på noget længere sigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har overskud til at glæde og udstråle humor. Samtidig er du i det filosofiske hjørne og strøer om dig med din livsvisdom til stor glæde for andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du grubler dybt over livet, og du gør det på passioneret vis ved at gå i dybden. Du er meget konsekvent og er god til at rydde op i både tankerne og i dit hjem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du er eminent til at samarbejde nu. Det kniber noget mere med dine omgivelser, så du må nøjes. Det bliver ikke til det helt store, men lidt har også ret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Nu er det alle de praktiske opgaver, som kræver at blive udført. Det huer dig ikke altid, men det vil være en god investering, som vil lønne sig på længere sigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen