Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er optimistisk og har en dejlig og befriende humor. Det skal ingen tage fra dig. Du tænker store tanker og gider ikke beskæftige dig med ligegyldige småting.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du er passioneret og sætter din vilje ind på, at alt skal lykkes – og ingen kan forhindre dig i det. Viljen er dit stærkeste redskab i dag, men husk at være hensynsfuld.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Du har fokus på dine relationer, som du sætter al din energi ind på. Men du har en stort behov for fornyelse, så måske finder du på en ny måde at holde jul på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

De daglige sysler tager al opmærksomheden og energien i dag. Dette gælder også traditioner her i julen, som du værdsætter højt. Du skal nok nå at blive klar.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Du er et stort legebarn i dag, og din kreativitet og spontanitet lyser ud af dig. Du spreder overskud, glæde og lys omkring dig. Det tegner rigtig godt for juleaften.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Det er hjemme- og familielivet, du ønsker at prioritere i julen, selv om du måske godt kunne tænke dig lidt fornyelse – men det skal i så fald komme fra dig!

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Du er i det sociale og det snakkesalige hjørne i dag, og det er populært hos de fleste, men det bør ikke overdrives. Du er også både nysgerrig og modtagende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Nu er værdierne i fokus, og du har sikkert købt store gaver til jul. Det kan blive nødvendigt at trække på kassekreditten, da du måske har flottet dig lidt rigeligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Du vil gerne være i god kontakt med dit følelsesliv; men følelserne kan være ret svingende. Det vil hjælpe meget, hvis du sætter præcise ord på de stærke følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Du har behov for at være alene lidt af tiden i dag. Gå eventuelt et par ture i løbet af dagen og få dig noget frisk luft, så du er helt frisk og klar til juleaften.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Der skal også være tid til dine interesser her på juleaftensdag. Måske er der også lige noget familie eller nogle venner, der skal beæres med et lille besøg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Det er vigtigt for dig at få dine ønsker opfyldt. Du er meget ansvarlig og disciplineret og du er helt parat til er traditionel juleaften. Du er meget målrettet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken