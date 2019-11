Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på en anderledes måde, end du plejer. Brug din opfindsomhed til at bryde med nogle uhensigtsmæssige vaner.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Det er vigtigt, at du koncentrerer dig om dine pligter, hvis du skal nå dine overordnede mål. Du kan nå langt, hvis du ved, hvad du vil, og kender dit mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du er nysgerrig og åben over for, hvad forskellige livsanskuelser kan tilbyde af sandheder og højere viden om denne verden. Men din tvivl er stadig til stede.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er stærkt passioneret i alt, hvad du foretager dig, og går ikke på kompromis med hverken dig selv eller andre. Brug dine følelser over for dine kære.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Der er fokus på parforhold og andre tætte relationer. Det vil gavne dig, hvis du holder alle dine aftaler, og er ærlig omkring det, som du ikke KAN overholde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Det er vigtigt, at du har balance mellem hvile, aktivitet og søvn, og at du spiser en blodsukkerstabiliserende kost, hvis du skal fungere godt på jobbet og privat.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du har behov for lidt adspredelse og for at vise dine mere umiddelbare og spontane sider. Deltag lidt mere i selskabslivet og arranger eventuelt en date.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Din familie betyder meget for dig. Du kan nære dine egne følelser ved at give dine nærmeste nærhed og opmærksomhed. Det vil falde i rigtig god jord.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Med dine gode kommunikationsevner kan du bygge bro mellem mange uoverensstemmelser dine medmennesker imellem. Hold dig selv neutral.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Der skal være plads til at nyde livet og de mere sanselige glæder. Forkæl dig selv med en god middag eller en naturoplevelse. Gå en længere tur i naturen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Hvis noget skal gøres, er du nødt til selv at smøge ærmerne op og gå i gang. Du må helt selv vurdere, om du har brug for hjælp til at få tingene gjort færdige.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Dine drømme har stor indflydelse på dig, og du kan virke lidt verdensfjern på dine omgivelser. Til gengæld er din intuition helt i top, hvis du tør bruge den.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken