Vædderen

Hold øje med dine penge. Du har ikke problemer, men kan få det, hvis du ikke vurderer andres forslag kritisk. Tro ikke, at du kan blive rig på et splitsekund.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Tyren

Du fokuserer på følelserne. Andre kommer alt for let ind under huden på dig. Du skal ikke løse andres problemer, så pas på dig selv og sig fra, når det er nødvendigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du skal give dig selv lov til at flyde med strømmen. Der er ikke styr på ret meget for tiden. Du har energi, men lad ikke andre tage den og stå i stedet ved dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Giv plads til dine venner. Du har brug for andre, så du kan spejle dine følelser og dine idéer i den måde, de reagerer på. Vær parat til at arbejde for en fælles vision.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Løven

Du skal smede, mens jernet er varmt, og energien stadig er der. Du er entusiastisk, så du inspirerer andre til at være med. Lad en eventuel afvisning prelle af på dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Jomfruen

Du kan se lyset. Du har brug for en vision, der får livet til at give mening. Lydt godt til de tanker, der kommer op, og tro ikke ukritisk på alt, hvad du hører omkring dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vægten

Du bør undgå at fylde en indre tomhed ved at konsumere for meget. Hvad enten du powershopper eller overspiser, er det den forkerte løsning. Find ind til kernen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Anerkend andre, men afhold dig fra tom smiger, og hold igen med at fremhæve dig selv. Du vinder nemlig på den lange bane, hvis du i stedet holder lav profil. .

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

Skytten

Du tåler ikke inkompetence i dit liv lige nu. Det, du giver dig i kast med, skal bare gøres ordentligt. Det ser ud til, at du har pæn succes på partnerfronten.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Lyt til dit hjerte, og du kan møde den eneste ene. Du kan også få et allerede igangværende forhold på skinner. Du kan roligt stole helt på din intuition.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Noget nyt er under opsejling. Nogen flytter ud, eller nogen flytter ind. Du vil have nye boller på suppen, og du er parat til at sætte den helt rigtige dagsorden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Fiskene

Hold fast i det, du ved med absolut sikkerhed. Du får adgang til en masse information, men det er ikke sikkert, du kan stole på alt det, andre fortæller dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt