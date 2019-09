Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kæmper gerne hårdt for at opnå større retfærdighed for de anliggender, som du brænder for. Det er dog vigtigt ikke at være alt for rethaverisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Økonomien er i fokus. Du kan forbedre din privatøkonomi ved fx at omlægge dine lån og i det hele taget skaffe dig et overblik over årets bevægelser på din konto.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at overholde din del af de aftaler, som du indgår. Så har du gode muligheder for at forbedre dine relationer markant.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Du føler dig mest tryg ved, at dit liv er i faste rammer. Men lige nu er der risiko for, at du kan løbe ind i en udfordring, som du bliver nødt til at rydde af

vejen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Du er særdeles kreativ i dag, og det bør udnyttes. Meld fra til de mere kedelige ting og gør det, du har lyst til, meget gerne sammen med børn eller

barnlige sjæle.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Det vil føles rigtigt for dig med mere nærvær og årvågenhed i din familie. Så vil tryghedsbarometeret stige et par grader til glæde for jer alle sammen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Hvis du bruger dine kommunikationsevner endnu bedre, kan du få nogle udbytterige samtaler, som kan inspirere dig og samtidig udvide din horisont.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Du har behov for at tage den med ro og nyde livet på dine egne præmisser. Hvis du udfører dine pligter først, kan du nyde det med god samvittighed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Alle initiativer skal nu komme fra dig. Du har nemlig både energien og evnen til at sætte noget i gang, som involverer andre, som ikke tager ret meget

initiativ.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Dine projekter lykkes bedst, hvis de har et uselvisk motiv. Hvis du sørger for selv at være i ro, kan din intuition fortælle dig, hvad der er bedst at gøre lige nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Du er meget iderig og har mange nye ideer, som du kan dele med dine venner eller kammerater. Det vil sandsynligvis skabe yderligere inspiration for jer alle.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Hvis du er vedholdende og fokuserer målrettet på det, du gerne vil opnå, skal det med tiden nok lykkes for dig at komme frem til dine mål. Vær selektiv.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken