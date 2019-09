Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dagen er som skabt til også at være sammen i et interessemæssigt fællesskab med venner. Det kan være i en klub, en forening eller anden sammenslutning.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren/Vædderen

Tyren

Du kan for det meste, hvad du vil nu. Du skal bare afsætte længere tid til tingene, end nu plejer. Det vil sige, at det stiller krav til din tålmodighed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Fisken

Tvillingen

Du har høj cigarføring og store armbevægelser, især når du er sammen med kammeraterne eller dem, du deler interesser med. I har det virkelig sjovt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du besidder en vældig stærk vilje og kan gennemføre en stor del af det, du beslutter. Der er bare lige det ved det, at det tager noget længere tid end normalt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du har fuldt fokus på andre mennesker, herunder din partner. Du har lyst til at være filosofisk og udveksle meninger og store planer med dine medmennesker.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Det er jobbet og alle de praktiske opgaver, der skal laves, som præger din dag. Det kan godt blive lidt bøvlet, men du må bare tage det hele, som det kommer.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du har et rimeligt stort overskud, som du kan bruge sammen med børn eller barnlige sjæle. Du er til fest, leg, skæg og ballade, og det skal nok blive sjovt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

I dag bør du lave aktiviteter i hjemmet eller i lokalsamfundet. Nærhed er en meget væsentlig detalje, som du har behov for at få opfyldt, i hvert fald delvis.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Kommunikation er kodeordet, og det gælder om at være så præcis som overhovedet muligt, ellers kan der meget let ske misforståelser, som kunne

være undgået.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Du bør fokusere på værdierne i livet. Ikke alene pengene, men også fx kærligheden og naturen. Og det må rigtig gerne foregå sammen med børn.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du bevæger dig ud i store diskussioner, og du vil gerne have ret. Bølgerne kan gå højt, og I får vendt hele verdenssituationen i op til flere omgange. Du trænger til det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har behov for at være alene en del af tiden, hvor du kan meditere eller se en god film. En lang gå- eller cykeltur i naturen vil også være varmt at

anbefale.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken