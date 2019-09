Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du stikker ikke op for bollemælk. Du siger din mening lige ud, og selv om du kan støde folk på manchetterne, er du bedst tjent med, at andre ved hvor de har dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du har fokus på din partner og på dine omgivelsers behov. Du kan derfor blive nødt til at sætte dig selv til side en dag eller to, men du vender frygteligt tilbage.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du er let at irritere, når du føler, andre står i vejen for det, der kunne være et fornuftigt projekt. Lige nu er tålmodighed ikke din spidskompetence, men det er ok.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du skal i gang med at sætte grænser, og du har energi til at gøre det. Ellers bliver grænserne sat for dig. Du har en større arbejdsbyrde, som begrænser din frihed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du har gennemslagskraft, fordi du kan tage fat, og fordi du – i hvert fald her og nu – har ordet i din magt. Du kan støde andre fra dig med en for skarp udmelding.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har ikke tålmodighed med tosser lige nu. Du er mindre tolerant, for du har en dagsorden, der skal gennemføres, og der er ikke tid til at glatte ud eller rette ind.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du skal se på, hvordan du opfatter dig selv, og hvordan du vælger at præsentere dig selv. Du bliver nødt til at signalere dit sande værd og erkende din begrænsning.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du er bedre til at sætte ord på dine følelser og behov. Normalt holder du kortene tæt til kroppen. Men nu kan det betale sig at give klar besked til dine omgivelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

SKYTTEN

Det ulmer under overfladen, men det er ikke nu, du skal skride til handling. Du er i gang med at sætte følelser på plads og finde dit ståsted i forhold til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du har nogle ressourcer, du ikke bruger bevidst, og som kan komme til udfoldelse på en bedre måde, hvis du allierer dig med mennesker, der deler dine grundværdier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du gør dig bemærket, og du stræber efter anerkendelse for dit arbejde. Men du er nødt til at tage dine diplomatiske evner i brug, hvis du vil have succes med det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Flyd med strømmen. Du har brug for at læne dig tilbage og stole på, at begivenhederne udfolder sig i overensstemmelse med en plan, med eller uden din medvirken.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk