Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du hopper ned fra trædemøllen og eksperimenterer med nye måder at udtrykke dig på. Du har brug for at træde ud på jomfrueligt territorium for at finde dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tyren

Det er godt at dyrke et romantisk emne, så har du mulighed for at genopfinde dit kærlighedsliv med den gammelkendte partner eller en ny, du har mødt for nyligt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingen

Der er fuld fart på, dog så meget, at du ikke er til at styre på syv tønder land. Du har en god portion energi og ignorerer det, som andre finder problematisk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Krebsen

Du har behov for, at der skal ske noget, og din rastløshed gør, at du sprænger rammerne for, hvad du normalt giver dig selv lov til. Du overrasker dig selv og andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du kan føle, at du er ved at miste kontrollen. Noget uventet gør, at du er nødt til at justere dine planer og din timing, men du brillerer ved at flyde med strømmen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv:

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Det kan blive en "magisk" tid, fordi du er ved at ændre dit syn på, hvordan livet er skruet sammen. Du har en fornemmelse af, at der er en dybere mening med alt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

Vægten

Du er meget mere modtagelig overfor skønheden i livet. Du fornemmer, at mennesker er vævet sammen i et net af meningsfulde forbindelser og giver dig hen til andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Skytte

Skorpionen

Din partner er mere romantisk, eller du oplever, at andre er mere interesserede i dig, end hvad du er vant til, så dine romantiske muligheder er meget fine lige nu.

Kærlighed:

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Skytten

Du oplever en del kaos på arbejdspladsen, eller du finder det sværere at organisere dit daglige arbejde. Folk er generelt meget konfuse nu, så tag nødvendige hensyn.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du har svært ved at lægge en kurs, for der er tegn i Sol og Måne på, at du både kan drage fordel af at gå ad den ene vej og ad den anden vej. Udskyd din beslutning.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Vandbæreren

Du er i kontakt med selv. Nu handler det om at realisere din egen unikke natur. Tiden er ikke til at gå på kompromis med normen og andre grænser for selvudfoldelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Fisken

Du er let at forføre, og du har let ved at forføre, for du er sværmende, romantisk og elskovssyg. Vælg din partner med omhu, og stol på din mellemgulvsfornemmelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs