Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du går mod bedre tider. Du er nu i stand til at udtrykke dig selv på en meget mere karismatisk måde, og andre kan lide din nye facon, for du hviler mere i dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du har fokus på hjem og base. Du har brug for et fast tilknytningspunkt, så du sørger for at have noget i baghånden, der kan give dig den tryghed, du har brug for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Tvillingerne

Du kan se frem til mere interaktion med dine omgivelser. Du skal forholde dig til en masse nyt og en masse mennesker, der er villige til at dele deres synspunkter.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling/Jomfru

Krebsen

Du er generøs med dine penge og med din tid, for du vil gerne støtte andre i at udvikle deres inderste potentiale. Sørg også for at være generøs overfor dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Løven

Du stråler som solen og tiltrækker derfor med rette andres opmærksomhed. Brug din gennemslagskraft på at gennemføre noget nyt, som for alvor ligger dig på sinde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Jomfruen

Du får gennemført en hel masse, fordi det betyder mindre for dig at få æren for det, du gør. Du holder dig i baggrunden, og på den måde kan du arbejde uforstyrret.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Du har magtfulde venner, og du kan med fordel benytte dig af, at du har mulighed for at komme igennem med noget, som andre finder det særligt vanskeligt at håndtere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Skorpionen

Nu er det tid til at manifestere noget af virkelig betydning. Du brænder igennem med et projekt eller et stykke arbejde, der er til gavn for samfundet som helhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Du er i dit es, for du har mulighed for at komme ud og se dig omkring. Du kan opleve nye ting, der øger din viden om og forståelse af, hvordan mennesker fungerer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Stenbukken

Du skal ned under overfladen for at finde ud af, hvordan du selv fungerer. Hvis du ikke har styr på dine sande følelser, risikerer du at spænde ben for dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du har din opmærksomhed rettet mod andre, som du også helst overlader initiativet til. I kærlighed har du gode kort på hånden, men du skal gå på et lille kompromis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Fisken

Få styr på dine daglige pligter. Hvis du holder dig til det, der er nødvendigt, undgår du at brænde dit lys i begge ender. En masse ting ordner alligevel sig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru