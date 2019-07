Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN

Du har et afbalanceret forhold til dine omgivelser, ikke mindst fordi andre bliver på deres egen banehalvdel og tager ansvar for det, der er deres arbejdsopgave.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du er realistisk, når det gælder din partner, dine børn og dine omgivelser. Du ved, hvad du med rimelighed kan forlange, og du tager din del af ansvaret på dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Du er god til at skrue ned for dine forventninger og holder igen med at få dine umiddelbare behov tilfredsstillet. Du ved, at du kan vente, og at noget er vigtigere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du er mere tilbageholdende med at vise følelser. Du har brug for at se folk godt an, før du lukker dem indenfor i dit liv. Også økonomisk er du den, der holder igen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du ser nu dig selv i øjnene. Du går seriøst ind i arbejdet med at få dine personlige relationer til at fungere. Hvis ikke, stiller partneren dig stolen for døren.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du stiller krav til dine omgivelser. Du kan ikke gå hele vejen alene. Du kan regne med støtte fra et ældre familiemedlem eller en person, der har en særlig autoritet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du sørger for at holde kontakten til dine gamle bekendtskaber. Du er realistisk, og du ved, at der skal arbejdes på sagen. Der dukker også nye mennesker op i dit liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du oplever, at andre holder igen med at vise følelser, og på grund af det kan du føle dig lukket ude af det gode selskab, men du er også selv svært at komme ind til.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Afhold dig fra enhver investering, da du risikerer at miste mere end du vinder. Tiden er til at skabe et sikkert grundlag med det, du allerede er i besiddelse af.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du kan føle, at det er svært at nå andre. Enten er du meget kritisk, eller du lukker selv ned af frygt for at blive afvist, men du kan møde en ny kærlighed lige nu.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du er en anelse genert. Du kan opleve, at det sociale ikke fungerer på den måde, som du vil have det skal fungere. Tiden egner sig bedst til at vende blikket indad.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du kan have svært ved at få tingene til at fungere. På en måde spænder du ben for dig selv, fordi du inderst inde ved, at du ikke har brug for det, du stræber efter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve