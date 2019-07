Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Pas på, at du ikke overvurderer dig selv, og hold igen med at spille højt spil. Du har lyst til at tage chancer - for ikke at sige risici - men tænk, før du handler.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve



TYREN

Du kan have mere energi til at gøre noget ved dit hjem, fx rydde op, omrokere eller reparere, hvis du har lyst og evner i den retning. Du har masser af virketrang.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Du er mere velformuleret, end du plejer, så du er ret så skarp nu. Du går lige til kernen, sætter ord på dine følelser og lader ikke andre være i tvivl om hvem du er.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

KREBSEN

Du har masser af ressourcer nu, konkret og i overført betydning. Du trækker på nogle reserver, du ellers ikke har adgang til. Nu er det tid til at gøre en forskel.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Tag ansvaret for dit liv, men kør ikke hen over andre, mens du gør det. Du er selvsikker og har masser af fysisk energi. Du kan også forbedre dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte

JOMFRUEN

Du kan lige så godt arbejde på egen hånd. Der sker en masse i dit indre, men du kan multitaske, altså få noget fra hånden, mens du arbejder, dog ikke med andre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du er god til at samle folk omkring et fælles projekt, især hvis der er tale om noget, der stræber mod at skabe bedre rammer for mennesker der har brug for hjælp.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer/Fisk

SKORPIONEN

Du har et ønske om at blive anerkendt for din indsats, professionelt eller personligt. Du kan med fordel skabe din egen virksomhed, for du provokeres af autoriteter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Vandbærer

SKYTTEN

Du forsøger at udvide din forståelse af især de store sammenhænge, og du kan opleve, at du har mere lyst og energi til fx vanskelige studier eller en længere rejse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Tvilling

STENBUKKEN

Du kan komme i konflikt med andre over fælles ressourcer, fx et fælles projekt eller en fælles pengepulje. Du skal derfor afholde dig fra at forpligte dig på noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Skorpion



VANDBÆREREN

Du kan komme i konflikt med en partner – eller andre mennesker generelt – fordi du lægger alt for meget ego i dit projekt. Du skal finpudse dine diplomatiske evner.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Du kan her og nu have svært ved at komme i gang med opgaver i hjemmet og i forhold til andre, så tiden er til, at du giver dig selv lov til at lave så lidt som muligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs