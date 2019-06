Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Du er mere følsom, end du plejer at være, så du skal beskytte dig selv, men du er på den anden side så også mere intuitiv. Du fornemmer andre på et dybere plan.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Krebs



TYREN



Du skjuler dine følelser, fordi du føler, at du har brug for at mærke nogle ting på egen hånd. Du ved bedst selv, hvad du føler, og derfor hjælper gode råd ikke.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Fisk



TVILLINGERNE



Du får mere og mere energi af at kaste dig ind i fælles projekter, især med de mennesker, som du er på bølgelængde med, og som er villig til at alliere sig med dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vandbærer



KREBSEN



Lige nu har du det allerbedst, hvis du kan kanalisere dine følelser ind i dit arbejde eller et projekt. Du er ambitiøs, men du er også omsorgsfuld overfor andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Stenbuk



LØVEN



Du er nu tiltrukket af det, der er bizart og anderledes. Du har brug for at løsne din tilknytning til det vante og udforske andre måder at opleve og relatere på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Skytten



JOMFRUEN



Du oplever alting meget intenst. Du føler meget stærkt, og dine reaktioner er så kraftfulde, at de kan komme til at forstyrre harmonien i dine relationer til andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vædder/Skorpion



VÆGTEN



Du er let at påvirke. Du svinger først til den ene side og så til den anden side. Det afhænger af, hvem du er sammen med, men du er altid klar til at lytte til andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling



SKORPIONEN



Du har en lav frustrationstærskel, så du kører træt, hvis du presser dig selv for hårdt eller lader andre presse dig, men du bør ikke overfortolke fysiske symptomer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk



SKYTTEN



Du er kunstnerisk og kreativ for tiden. Du kan kanalisere dine fantasifulde følelser ind i noget, der udtrykker din oplevelse af at bryde med rutinen og være på vej.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Fisk



STENBUKKEN



Her og nu er dit hjem en sikker bastion, hvor du henter energi og genoplader, når du er udkørt. Gør en indsats for at samle familien og udglatte uoverensstemmelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk



VANDBÆREREN



Her og nu kan du tale for meget og mikse logik og følelser på en uskøn måde. Bliv bevidst om dine behov, og læg en fornuftig strategi for, hvordan de skal realiseres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Jomfru



FISKENE



Du prøver dig lidt frem for at få dagligdagen til at fungere. Du kan være heldig, endda også meget heldig, men du kan også tabe, hvis ikke du holder dig til det sikre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tyr/Løve