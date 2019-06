Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er nu i besiddelse af betydelig gennemslagskraft. Du er nemlig i stand til at samle dine tanker om noget ganske bestemt og tænke det igennem til den bitre ende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling/Skorpion

TYREN

Du kan lide at have en grundlæggende, filosofisk indsigt i dit liv. Men det er vigtigt, at du kan relatere enhver idé til noget, der faktisk kan føres ud i livet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du formår virkelig at komme til bunds i en sag, for du er intellektuelt aggressiv. Du stopper ikke, før du ved, hvad det drejer sig om og hvordan du skal reagere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Du har nu brug for en modspiller, der kan vække følelser i dig, som du ikke ved, at du har. På den måde lærer du nu dine egne behov og følelser langt bedre at kende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

LØVEN

Du har nu brug for nye opgaver i det daglige. Ellers går du til af kedsomhed. Du forsøger at afvikle dit arbejde hensigtsmæssigt. Effektivitet tilfredsstiller dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Her og nu er du energisk og handlingsorienteret. Du virker derfor ret selvsikker, måske også en anelse aggressiv, men det kan du bedst selv vurdere i situationen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Stenbuk

VÆGTEN

Du har svært ved at finde et sted, hvor du oplever at være i ro. Du vil helst ikke binde dig til nogle bestemte opgaver eller mennesker, før du ved, hvad de vil.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du er god til at sælge en idé – af to grunde. Dels formår du at formulere din tankegang knivskarpt. Dels tror du på det, du sælger, og det sikrer andres respekt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

SKYTTEN

Du kæmper med en følelse af ikke at slå til. Det er vigtigt, at du anerkender din indsats og undlader at forlange mere af dig selv, end du ville forlange af andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du tager dit ansvar på dig og går selvsikkert ind i konkurrencen med dine omgivelser. Du udretter virkelig noget, når du beslutter dig og hviler ikke på laurbærrene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du er ret så modtagelig for tiden. Du kan gå i baglås, hvis andre går for hurtigt frem eller markerer sig lidt for voldsomt. Bak ud af et projekt, hvis du er i tvivl.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

FISKENE

Du har mange drømme og visioner, der inkluderer dine omgivelser, men lige nu svinger du en del og kan have svært ved at føre alle disse idéer ud i det virkelige liv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte