VÆDDEREN

Du har brug for at træde i karakter, skride til handling og sætte en dagsorden. Alt for længe hardu set på, mens dilettanter tog teten. Nu får piben en anden lyd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du giver udtryk for din kærlighed til andre ved at hjælpe dem og være opmærksom på deres praktiske behov. På en måde skaber du rammer, hvor folk kan falde til ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

For at føle dig veltilpas har du brug for et oprigtigt heppekor, om det så kun er et eneste menneske. Du lærer nemlig dig selv at kende ved at spejle dig i andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

En begivenhed finder pludseligt sted, så du må ændre planer. Din tålmodighed bliver sat på prøve, fordi du ikke bryder dig om en situation, hvor du ikke har kontrol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du lader dig inspirere og stimulere af det, du oplever. Du keder dig en anelse, så du går i gang med at udforske nye territorier og måder at gå til arbejdet på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du skal i kontakt med dine fysiske behov. Du er særdeles velorganiseret, når det gælder kost og livsstil, men du skal også nyde det, dine sanser kommer i kontakt med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du skal sætte dig for at blive mere modig. Således forstået, at du skal kunne udtrykke dine følelser på en fast og rolig måde. Det vil give dig urokkelig autencitet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du har brug for at trække dig, meditere eller reflektere. Du kan opnå det, du har brug for gennem en kreativ eller fantasifuld tilgang. Giv dig selv lov til at flyde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du gør dig fri af det ”normale” og giver dig selv lov til at træde ved siden af – på den gode måde. Andres erfaringer er billetter til tog, der allerede er afgået.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer/Fisk

STENBUKKEN

Du har brug for at udrette noget stort og synligt, som kan give dig masser af anerkendelse. Dybest set længes du efter at føle dig sikker og tryg i andres selskab.

Kærlighed:2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Stenbuk

VANDBÆREREN

Du er på vej ind i noget helt nyt. Forandringens vinde blæser, så lad dig føre med, men undgå drastiske beslutninger. Du behøver ikke at skubbe på eller brænde broer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte

FISKENE

Du kræver følelsesmæssig ægthed af dig selv og af andre. Det betyder, at du skal se på dine egne mindre pæne sider og tage dem på dig - uden at dømme dig selv hårdt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion