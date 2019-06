Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har brug for at skabe, være kreativ på din egen måde, for det, du skaber eller giver form, tilfredsstiller dig på en måde, som sætter dig i kontakt med dit indre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Baser enhver handling på den, du er. Vær tro mod dig selv. På den måde tiltrækker du succes, og din succes er velfortjent. Du bliver overrasket af en, du holder af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGERNE

Du oplever, at noget ikke helt er, som det bør være, og du gør klogt i at blive på din egen banehalvdel. Men du har gode kort på hånden, når det gælder romantik.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du går ind i en periode, hvor du er rigtig god til at sætte ord på dine følelser og fornemmelser. Du ved, hvem du er, og det giver dig mod til at sætte dagsordenen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du holder igen med at sige din mening her og nu. Du skal tænke noget godt igennem, før du melder ud, men det gør du så til gengæld med stor kraft, når du er klar.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du er nysgerrig, når det gælder samfundsspørgsmål og det der er oppe i tiden. Du er tiltrukket af folk, der kommer med nye idéer og bidrager til positive ændringer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du har naturlig autoritet lige nu, og det gør, at andre lytter til dig. Du er god til at formulere nye strategier i en arbejdssammenhæng og til at sætte dig nye mål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Lige nu kan du være for hurtig, når du skal give gode råd eller vil fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv. Du stiller store krav, så prøv at være realistisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du analyserer andre og gør, hvad du kan for at forstå deres motiver. Nogle gange har folk tydeligvis en skjult dagsorden. Andre gange skal folk tages for pålydende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Her og nu keder du dig sammen med andre, hvis der ikke er en åben og levende udveksling af oplevelser og idéer. Du bør undgå indadvendte mennesker og søge inspiration.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du er på overarbejde. Opgaverne hober sig nemlig op på dit skrivebord eller andetsteds. Læg en fornuftig plan og sæt en grænse, når andre kræver for meget af dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du kan have en tendens til at love mere, end du kan holde, og du overdriver måske, når du skal forklare noget, ud fra devisen ”overdrivelse fremmer forståelsen”.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling