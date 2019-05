Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du arbejder på at give udtryk for, hvad du føler. Der er noget under opsejling. Du man mærke, at du er ved at ændre dig, og du er lige ved at være klar på en ny kurs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du svinger følelsesmæssigt. Du har brug for at blive mere centreret, så du er helt uafhængig af, at andre giver dig følelsesmæssig stabilitet og indre balance.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Du har en god fornemmelse for, hvad andre har behov for, og den kan du lige nu bruge til at udvikle et produkt eller tilbyde en serviceydelse, folk hungrer efter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du har masser af energi og virkelyst, og du bruger den til at rykke grænserne for din verden. Du har brug for større udsyn, noget, der sætter tingene i perspektiv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du har brug for intimitet og er derfor loyal overfor din partner, men selv om du har denne trang til nærhed, kan du alligevel komme til at lukke ned for følelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du er særdeles tilpasningsvillig, men vær opmærksom på, at andre ikke uden videre behandler dig på samme måde, med mindre du er særdeles tydelig med dine grænser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Du prøver at sno dig ud af noget ansvar ved at lade som om, du ikke er i besiddelse af de nødvendige evner, eller ved at lade som om du er svag. Sig ærligt fra.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du har svært ved at skjule, hvem du kan lide, og hvem du ikke kan lide. Dine følelser kommer let i kog. Måske har du brug for en pause, hvor du kan være dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Der er fuld gang i dig, og du får en masse fra hånden, men dit tempo er måske en anelse for overspændt, og du forsøger at undgå nærhed eller en farlig beslutning.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du kan være ret rastløs og konstant kræve ny stimulans. Lige nu er du tilbøjelig til at træffe beslutninger på en pludselig indskydelse eller en irrationel følelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du bliver konfronteret med dit behov for at eje, og det kan være nu, du skal skille dig af med det, du ikke længere har brug for, og som binder dig til fortiden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du er hypersensitiv nu og gør alt, hvad du kan for at hjælpe andre mennesker. Men lad ikke dine følelser rykke din sunde fornuft og logiske tænkeevne ud af balance.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru