Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er skarp og går lige til sagen. Du kan finde en løsning på enhver gåde, og du er god til at rode dig ud af det, som du uden at ville det har rodet dig ind i.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du finder nu en nem og hurtig måde at tjene dine penge på. Du tager fat, og du sørger for, at du også bliver lønnet for din indsats. Du er særdeles handlekraftig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du er entusiastisk og energisk, og du formår at forklare andre, hvad du vil, på en direkte måde. Du går til sagen uden omsvøb, og det får andre til at følge trop.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du har fingeren på pulsen i denne tid, så du har nemt ved at omdanne dine idéer til brugbare projekter. Du er forfriskende direkte, så man ved også, hvor man har dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVE

Du får en masse nye input fra vennekredsen. Folk omkring dig skubber til dig for at få dig i gang, men du ved udmærket, hvad du vil, og har ikke brug for gode råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du er god til at træffe en beslutning og sætte handling bag dine ord. Nu sørger du for at komme i gang med et nyt projekt, der rykker ved din og andres virkelighed.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Du er nødt til at tage stilling til en masse. Andre har travlt med at informere dig om ting, og det kan måske gøre, at du er nødt til at revidere dit syn på livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du befinder dig et godt sted, når det gælder diskussion af vigtige spørgsmål. Du er intellektuelt skarp og kan få en masse gennemført, især det hårde tænkearbejde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du er en anelse irritabel for ikke at sige stridslysten. Du er især utålmodig med mennesker, der ikke kan finde ud af, hvad de vil, eller sige deres mening lige ud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Gå i gang med at skille dig af med alt det, du ikke har brug for. Lige nu er du skarp og ved nøjagtig, hvad der forhindrer dig i at være effektiv. Gå varsomt frem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du er under pres, og der er et stykke arbejde, der skal gøres, uanset om du har energi til det eller ej. Du skal være klar til at sige til, når grænsen er nået.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du har et meget stort behov for at få tilbagemelding på dig selv og for at blive bekræftet. Du kan derfor komme til at afbryde i stedet for at lytte og mærke andre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve