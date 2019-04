Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er lidenskabelig og har let ved at give udtryk for dine følelser. Du tiltrækker de rigtige mennesker og kan opnå harmoni og tilfredsstillelse i dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du har et ønske om at skabe noget smukt, og du formår at give dine tanker og idéer konkret form. Du er åben overfor nye oplevelser med andre og har held i kærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Nu er det tid til at forene dine indre modsætninger. Hvis du formår at finde den rette balance, vil du også tiltrække den rette partner. Giv kærligheden en chance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du formår at gyde olie på oprørte vande. Du forstår nemlig, hvad der sker med andre, så du agerer mellemmand og mægler. Du har også selv gode chancer for romantik.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVE

Du har masser af mulighed for at komme godt ud af det med andre. Du kan score eller fyre op under den faste partner, men sørg bare for at holde dit ego tilbage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du får noget fra hånden, og du nyder at arbejde, for der opstår en særlig kemi mellem dig og dine kolleger, når I ved fælles indsats formår at skabe noget godt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Du er ret så romantisk anlagt nu, men du kan have svært ved at finde den rette balance mellem det rosenrødt romantiske og så den lidenskabelighed, du også søger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Der er fuld gang i dig, især på score-fronten. Du er romantisk og søger på samme tid spænding. Pas på med at konkurrere. Det kan spænde ben for noget spændende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du går på kompromis for at opnå noget. Du har nemlig brug for kærlighed, og det får du ikke, hvis du står for stejlt på, at det hele skal være på dine betingelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du går ret så hårdt til den på kærlighedsfronten. Der skal nemlig ske noget. Du har succes, men hvis du presser for hårdt på, kan du skræmme den eneste ene væk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du er en anelse genert for tiden, men du er socialt anlagt og vil gerne møde mennesker. Du har masser af held, hvis du stoler på, at din stille facon også virker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du finder din ekstroverte side frem. Selv hvis du ellers er genert, kan du sagtens overraske dig selv, når du går ind i kampen. Du i gang med at genopfinde dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve