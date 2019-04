Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du nyder i den grad dit liv og det, du kan foretage dig i selskab med andre. Du har masser af energi, så du kan ikke sidde stille. Du har fokus på samarbejde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du kan rode dig ud i et økonomisk uføre, hvis du ikke tæller til ti, før du køber noget, du i virkeligheden ikke har brug for. Nyd og opsøg i stedet kærligheden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Nogle af dine projekter kan synes meningsløse nu. Du er desillusioneret og har brug for, at der er en mening med det, du laver. Du har et sikkert moralsk kompas.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Der foregår noget, du ikke helt kan sætte en finger på. Din fine intuition fornemmer noget nyt undervejs, en tendens, som du kan profitere på, hvis du er hurtig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du kan planlægge et nyt forretningsprojekt, fordi du har masser af idéer til, hvordan du kan tjene penge. Lige nu er du dog ikke helt klar over, hvad det indebærer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du kan lade dig inspirere af mange mennesker og mange ting i denne tid, men det kan være lidt svært at tage en beslutning, hvis der er for meget at vælge imellem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du kan opleve en hel del kaos på din arbejdsplads eller i dine umiddelbare omgivelser. Lad det ikke komme ind under huden på dig. Find en grimasse, der kan passe.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du plejer dit netværk, opsøger venner og bekendte, men lige nu kan det være svært at lave en aftale, fordi dine venner endnu ikke har fast grund under fødderne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du får en masse inspiration fra din partner og fra dine omgivelser generelt. Du har mange bolde i luften. Du fornemmer, at der ligger en plan bag livet som helhed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du er mere filosofisk og åndeligt anlagt. Du er ikke bange for at kaste dig ud i vild spekulation og blæser på, om det holder rent logisk, men du kender grænsen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du kan nu gennemføre et projekt i samarbejde med andre, men du skal trække i førertrøjen, for du kan forvente, at dine omgivelser har svært ved at organisere sig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du kan hænge lidt fast i dig selv, men det er om at komme ud af vagten, for nu er du nemlig bedre til at sætte ord på dine fornemmelser, og andre kan følge dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt