Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har held med nye initiativer og masser af gåpåmod. Det handler især om at udvide horisonten og fatte den dybere mening med det, som du foretager dig i det daglige.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du giver dig hen 100% til dine medmennesker. Nu kan andre mennesker regne med, at du handler fra et dybt sted i din sjæl, hvor du trækker på dine inderste følelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du er nødt til at lade andre spille bolden op nu, for du skal samarbejde. Det kan være, at du er nødt til at gå på nogle små kompromisser. Drop dine modviljer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Sørg for, at der er energi til det hele. Dit ønske om at hjælpe andre kan nemlig føre til, at du brænder dit lys i begge ender. Find en effektiv måde at arbejde på.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du flirter og har held med det. Et initiativ fra i går kan vise sig at blive til en reel affære. Du er ikke desto mindre lidt af en fri sjæl nu, så lov ikke noget.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Det er tid til at dyrke partneren og dit hjem. Du har brug for trygge rammer omkring dig selv og dem, du holder af. Hvis du er single, så tag et romantisk initiativ!

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN

Du har næse for, hvad der foregår. Men pas på med at blive brugt som mellemmand. Andres motiver kan nemlig være umiddelbart uigennemskuelige. Lav noget praktisk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du har næse for forretning. Men hold forretningsmoralen højt. Det kræver, at du er bevidst om kvaliteten af de varer, som du sælger. Vær fair i din omgang med andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Tag dig ikke tingene alt for nært. Dine følelser hænger på tøjet, men det, der foregår, har ikke nødvendigvis nogen forbindelse til dig, selv om du kan mærke det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du gemmer dig i et hjørne eller afstår bare fra selskabelighed. Du har det bedst i dit eget selskab nu, for på den måde kan du gennemføre projekter uden indblanding.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Uforpligtende selskab står meget højt på dagsordenen. Du nyder at være sammen med andre. Dit netværk udvides, og du ser nye muligheder for at samarbejde om et ideal.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du har mange antenner ude og kan derfor have svært ved at tage en beslutning eller sætte en kurs. Alligevel har du mulighed for at gennemføre en opgave med succes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk