Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har en god mængde udstråling lige nu, så det er om at bruge den til noget. Du kan varme op under partneren, gå i byen for at score eller brænde energi af på en hobby.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du har nemt ved at møde friske mennesker, rende ind i en kæreste eller skaffe dig en god ven, men du har ikke kun brug for kærlighed. Du opsøger eventyr og spænding.

Kærlighed:6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du har travlt med at organisere dig, for du har et ønske om at blive bedre til din metier. Du forfiner din teknik, din arbejdsmetode eller din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du kan intellektualisere dine følelser nu eller overfortolke andres. Det er vigtigt, at du lærer at holde en balance, så du kan forblive på sikker grund. Giv slip!

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Når det kommer til din økonomi, kan du have en tendens til at være for generøs, så du bør holde øje med, hvad du bruger, hvis du ønsker at undgå at suge på lappen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du tænker tydeligt, og du forklarer dig derfor fabelagtigt. Du kan sætte dig ind i noget, og huske det i lang tid fremover. Brug dagen på at få styr på et talent.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

VÆGTEN

Du oser af erotisk opstemthed og er ret så impulsiv. Du kan finde en elsker, og det slår gnister, men det kan være kortvarigt. Du er disponeret for jaloux følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du er i det lidenskabelige hjørne, og du er vedholdende, så du opnår det, du vil. Du kan have svært ved at bevare perspektivet, når det gælder dine nære relationer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Du har det bedst, hvis du strukturerer din dag, men du kan have svært ved at finde ud af, hvordan du gør. Du kan skifte kurs nu for at finde den rigtige hylde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du er utilbøjelig til at drage forhastede konklusioner, for du har brændt dig mere end en gang og er derfor bevidst om konsekvensen. Man drager nytte af din erfaring.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du tager ingen chancer nu. Det er vigtigt for dig, at noget lykkes, så du holder dig til en gammelkendt og gennemprøvet metode. Du er god til at lægge en strategi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du tilpasser dig andres behov, og man kan derfor lide at være sammen med dig nu. Men du skal undgå at blive for afhængig. Find ud af, hvem du er, og riv dig løs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer