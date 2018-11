Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er hyperaktiv. Der er nemlig en masse, der arbejder på at få dig ud af dine gemmer. Du har også en klar idé om, hvorfor du vil, hvad du vil. Du er særdeles idealistisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr/Løve

TYREN

Du er i gang med at rive dig helt løs. Du kan ikke længere tolerere, at alt bare foregår på samme måde som før. Der skal nye boller på suppen. Se at komme i gang.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

TVILLINGEN

Du har brug for at sætte en masse i gang. Du har energi, men nogen eller noget står i vejen for din selvudfoldelse. Analyser problemet, og så er det næsten løst.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru/Tyr

KREBSEN

Der skal arbejdes hårdt nu. Man udfordrer dig fra flere sider, men du er den, der er i stand til at sætte dagsordenen. Du har styr på dine ting og får derfor opbakning.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

LØVEN

Du tackler enhver modstand. Du gennemskuer andres argumenter og lægger dem fladt ned. Hvis du anvender din styrke på en klog måde, vinder du en beundrer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion/Fisk

JOMFRUEN

Du er energisk, for du fornemmer, hvordan alt hænger sammen og derfor giver mening på et dybere plan. Du kan indgå en kontrakt eller befæste et forhold.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du er en anelse spændt op. Du er ret træt af trædemøllen og gør dit for at træde ved siden af – på den gode måde. Forbered dig på et oprør. Du skal videre.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Der trækkes heftigt på dine ressourcer. Man ønsker, at du skal investere noget af dig selv, og det er du ikke parat til. Giv dig selv en kende uden at gå på kompromis.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du står foran en afgørelse. Et menneske dukker op fra fremtiden, en der har overhalet dig for længe siden. Lad dig ikke besnære. Det er tid til at trække en grænse.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du har succes af to grunde. For det første hviler du i dig selv og kan derfra agere autentisk. For det andet har du disciplin. Du udtrykker dig skarpt og overbevisende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du slår til på det rigtige tidspunkt og opnår formidable resultater. Du skal både lægge strategi og skride til handling, så du kan gennemføre det, som du beslutter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKEN

Du befinder dig i en privilegeret position, tæt på magten. En dominerende person er imidlertid ved at give sorteper videre, så du skal holde tungen lige i munden.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædder