Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har fokus på dig selv og på, hvordan du skal optræde på den rigtige måde. Du udvikler en diplomatisk strategi, så du kan få en idé gennemført.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du svinger godt med andre, så det er bare om at nyde selskabet. Du kan få et forhold på skinner, flirte, date og eventuelt træffe en potentiel partner.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGEN

Du har sans for at få tingene til at hænge sammen, så dyrk en kreativ interesse, eller saml mennesker omkring dig. Du er i kridthuset. Nyd det fuldt ud!

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt/Vandbærer

KREBSEN

Gør en indsats på arbejdsfronten. Du har nemlig mulighed for at brænde igennem og opnå den anerkendelse, du har brug for. Ignorer negative vink.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Tyr

LØVEN

Følg op på gårsdagens idéer og forslag. Nu er tid til at iværksætte det, der allerede er i gang. Du kan ikke begynde med Adam og Eva hver eneste dag!

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Giv dig selv lov til at nyde livet. Du kommer godt ud af det med andre. Brug dagen på at udvikle dine relationer. Forstå andre, så vil de også forstå dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

VÆGTEN

Giv dig selv til kende. Lad andre vide, hvad du står for, og hvad du vil. Du vil på den måde tiltrække de rigtige samarbejdspartnere. Afslut et projekt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Begrav stridsøksen, og kom ind i kampen. Tiden er til at se fremad. Du kan med fordel rydde op i gemmerne eller baghaven. Der skal renses helt ud.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du går linen ud. I dag står du ved dig selv, for du er træt af at tage hensyn til dem, der surmuler. Humøret er højt, så du tiltrækker stimulerende selskab.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

STENBUKKEN

Du er i gang med at omlægge dit liv, og i dag er du nøgtern, så du har en klar idé om det, der skal implementeres, hvis tingene skal falde godt i hak.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion/Jomfru

VANDBÆREREN

Du ser dit snit til at gøre en god forretning. Du føler dig meget heldig, men hold alligevel begge ben på jorden. Køb ikke stort ind, og tag helst ikke lån.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKEN

Du har masser af selvtillid. Du kan klare opgaverne, og du gør det godt. Du er lidt uorganiseret, men nyder til gengæld at være i balance med dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte/Fisk