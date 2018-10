Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du fyrer op under partneren, eller du flirter helt vildt. I dag skal der bare være gang i det hele. Alt andet må vige tilbage for dit gode humør og festivitas.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Du har brug for at finde ud af, hvor du er på vej hen med dit liv. Du er ret modig, så du kan på din selvtillid udrette en del alene. Husk også at bede om hjælp.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion/Stenbuk

TVILLINGEN

Nye projekter lykkes, selv om andres kritik godt kan spænde ben for dig. Du tiltrækker reaktioner, du ikke helt forstår. Du kan med fordel sætte dig nye mål.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du retter søgelyset mod dine ressourcer. Hvordan klarer du bedst dagen og vejen uden at brænde dit lys i begge ender. Hent støtte hos dine kære.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion/Skytte

LØVEN

Tag en god kammerat i ed. I kan med fordel gennemføre et fælles projekt. Du har fokus på fremtiden, men du har brug for også at være tilstede i nuet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du bruger dig selv aktivt og omgiver dig med ambitiøse folk. Du har rigtig meget energi og skøjter derfor let hen over det, der kræver mere grundighed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Sæt alle sejl til. Nu skal du i gang med et projekt, som længe har ligget i skuffen. Godt begyndt er halvt fuldendt, og du er godt på vej mod succes.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du er nødt til at gå nogle ting efter. Klap hesten og undgå at bruge penge, hvis du kan. Pas på med at sætte farten for meget i vejret, selv om det er fristende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du opererer i kulisserne og holder generelt lav profil. Du har mere brug for at vinde kampen og komme i mål, end at høste anerkendelse, du ikke kan bruge nu. .

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs/Vandbærer

STENBUKKEN

Der er amoriner i luften, så tøv ikke med at flirte, også selv om der blot er tale om en kontorflirt. Det giver energi og løfter humøret. Arbejd tålmodigt!

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du er ambitiøs i dag, så du bruger tid og kræfter på arbejdet. Du får nok noget fra hånden, men forsømmer det sociale. Sørg for at kompensere senere.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

FISKEN

Du smeder, mens jernet er varmt og har masser af kampgejst. Døre åbner sig, når du tager et initiativ. Grib dagen! Du ved ikke, hvornår du igen får chancen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve