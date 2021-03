Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Din psyke er meget svingende. Det er derfor ikke i dag, du kan træffe vigtige beslutninger. Anvend dine gode psykologiske evner for at finde årsagen til din ustabilitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du kommer hurtigt op i det røde felt. Tæl til ti, inden du får sagt noget uopretteligt til din partner, som bevirker, at en ellers hyggelig aften ender i stridigheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du vil have det bedst, hvis tingene kan få lov til at køre stille og roligt. Det optimale vil være, hvis du ikke er omgivet af alt for mange mennesker hele tiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Din livsglæde, som er en naturlig del af dig, er fraværende. Det kan være et uløst problem fra fortiden, der spøger. Tænk tilbage, find årsagen og løs problemet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du har mod på forandring, du er rastløs og kan ikke finde ro. Vend det til noget positivt, brug dine kræfter til at lave noget overraskende sammen med familien.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du har det som en fisk i vandet, når hverdagen er afvekslende. Det får du opfyldt i rigt mål, for du er meget veloplagt, og det virker smittende på dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Du har behov for at nyde tilværelsen uden at tænke på økonomien og gøre dig livet lidt behageligt. Sådan ser det ud i dag, hvor du trænger til at få én på opleveren.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Det er din naturlige væremåde og åbenhed, der nu er dit ansigt udadtil. Det kan virke overraskende på andre, som godt kan reagere kraftigt på din pludselige forandring.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Når du er lidt oppe at køre, som tilfældet er nu, kan du søge tilflugt i din indre rige verden. Her har du adgang til mange dybe ressourcer, som du kan bruge aktivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Hvis dine venner mangler gejst, kan du gå ind og påvirke dem i modsat retning. Du har et smittende humør, som kan puste liv i fællesskabet til stor glæde for alle.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du er pligtopfyldende og ansvarsbevidst men kommer op i det røde felt, hvis aftaler ikke overholdes. Stop op, inden du reagerer, der kan jo være en gyldig grund til det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du kan virke meget direkte og kontant, når du føler dig sikker i din sag. Men det kan virke negativt på dine omgivelser, selv om det helt klart ikke er din hensigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten