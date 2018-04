Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har behov for at være typisk Vædder i dag. Det vil dog være godt at være bare LIDT tålmodig og forsigtig, så du undgår de værste konfrontationer med andre.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen/Vægten

TYREN

Brug søndagen til total afslapning. Stå op, når det passer dig, og gå en rigtig lang tur i naturen. Når du kommer hjem, kan du se en film og gå ret tidligt i seng.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Husk at bruge tid på det, der virkelig interesserer dig, og gør det gerne sammen med vennerne i klubben eller foreningen. Det vil bringe dig stor glæde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Der er ret meget du skal nå på din fridag. Hvis du organiserer det godt og grundigt, kan du nok alligevel ikke nå det helt, men nok det vigtigste af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

LØVEN

Hvad sker der ude i den vide verden? Du er meget nysgerrig og har lyst til at bestille en rejse ret snart. Men kør en tur i dag med et åbent sind – og nyd det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Sæt din vilje ind på at nå så meget som muligt i dag, men accepter, hvis det ikke er alt, du når. Det handler også om at få talt noget ubehageligt igennem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Dine relationer skal plejes, og det på en måde, der indimellem ikke er lige behageligt. Det er nødvendigt at få noget talt igennem, som længe har irriteret dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Vægten

SKORPIONEN

Praktiske opgaver i hjemmet må udføres, selv om det ikke huer dig. Prøv at udtrykke din reaktion i stedet for at bide det i dig. Få ryddet op i dit sind.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Du har lyst til at lege, men der er vigtigere ting, der trænger sig på. Du kan let få konfrontationer med dig selv eller andre, og du må få det klaret bedst muligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Hjemme- og familielivet er i fokus og må prioriteres. Indre og ydre rengøring står også på dagsordenen. Det er kort sagt meget vigtigt at få ryddet mest muligt op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du er meget snakkesalig i både telefon og på nettet. Du er også meget videbegærlig og lærenem, så meld dig til et kursus eller gå til et spændende foredrag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

FISKEN

Det er vigtigt ikke at bruge ret mange penge i dag og få styr på økonomien i det hele taget. Gå derfor dine konti igennem og find besparelsesmuligheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren