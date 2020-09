Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Hvis dine venner mangler gejst, kan du gå ind og påvirke dem i modsat retning. Dit humør virker smittende og giver nyt liv i fællesskabet, og det er i alles interesse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du har nogle aftaler, der skal afklares, du tænker og taler hurtigt. Men pas på med at blande for mange følelser ind i sagerne, så kan der opstå forvirring i tingene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Dine sanser er meget åbne, og det kan bevirke, at du har svært ved at koncentrere dig om det læste. Men du er heldig, for det giver dig en bedre forståelse af tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Dine følelser svinger meget, så dit temperament bevæger sig hurtigt op i det røde felt. Ved at bruge din stærke psyke til at bearbejde det, får du bedre styr på det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du er inspireret til aktivitet og handling. Slå to fluer med ét smæk og tag din partner med på en tur, hvor konditionen testes, og hvor velværet og humøret stiger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du har behov for orden i sagerne, for at du kan fungere optimalt. Men det er søndag, og du skal give dig selv lov til at slappe af, elles kan det gå ud over helbredet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du har allermest lyst til at være alene i dag. Meddel familien, at du tager noget alenetid i dag, så du kan lade batterierne godt op. Det er en nødvendig investering.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du er meget rastløs og mener måske, der er for megen uro i hjemmet. Det vil være en god idé at få tacklet det ved at lave noget fysisk aktivt sammen med familien.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du føler dig godt tilpas med dage, som er livlige og afvekslende. Det får du opfyldt til fulde i dag, hvor du har det som vulkanen før et udbrud. Der skal ske noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Du holder fast ved det én gang vedtagne og laver nødigt om på forholdene, heller ikke økonomisk. Her må du finde ud af, om det er muligt at spare lidt hist og her.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Hvis noget går dig imod, er du tilbøjelig til at blive lidt ophidset og irriteret. Det er vigtigt, du disciplinerer det, så du også undgår at drage forhastede konklusioner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

dagDu har svært ved at styre følelserne, og temperamentet kan koge over. Det vil hjælpe, hvis du tager kontakt med din indre verden for at få den meget nødvendige ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken