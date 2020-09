Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Dine følelser kan svinge en del. Derfor bør du være ekstra omhyggelig, når du har med andre mennesker at gøre. Træf ikke beslutninger i dag, men vent til i morgen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TYREN

Du glæder dig til at være sammen med din partner. Dæmp imidlertid dine forventninger, da der er urolige stemninger i luften - alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Du kan nemt blive for følelsesbetonet i alle anliggender, der har med kommunikation at gøre. Tænk dig derfor om, når du er sammen med andre mennesker i dagligdagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du har en indre rastløshed, der gør det svært at styre dine følelser. Den bedste måde at genfinde balancen er ved at dyrke den interesse, der giver dig størst glæde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Du er rastløs og har behov for forandring men har ikke en klar idé om, hvad der skal ske. Tag familien med på råd, det vil glæde dem, og det øger fællesskabet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

Du har lyst til adspredelser, der passer til dit lidt iltre temperament. Du har det som en vulkan før et udbrud, så den daglige trummerum må brydes helt nogle gange.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VÆGTEN

Du har behov for at nyde tilværelsen uden at tænke på økonomien og gøre dig livet behageligt. Det ændrer du i dag, fordi du er i humør til at få én på opleveren.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Hvis noget går dig imod, har du let ved at blive ophidset og irritabel. Det er vigtigt, du disciplinerer det, ellers risikerer du at tage forhastede beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du har en indre rig verden, du kan søge tilflugt i. Den giver dig lyst til at skeje ud, men vær meget bevidst om dine handlinger, så vil du lære mest af tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Du har behov for at lave gruppeaktivitet med vennerne. Men dagen står i forandringens tegn, så det er de særligt udvalgte og spændende venner, du søger sammen med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Til trods for, at det er søndag, har du lovet at få afklaret en vigtig aftale. Men vær opmærksom på i din måde at kommunikere på, da du er lidt temperamentsfuld nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du søger konstant efter viden om livets store spørgsmål. Men du har ikke ro på til at fordybe dig i bøgernes verden. Gå ud og nyd naturens mangfoldighed i stedet for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten