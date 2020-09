Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Den følelsesmæssige stabilitet indfinder sig, når du er hjemme sammen med din familie. Det betyder virkelig meget for dig, at samværet er givende for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Det er søndag, og der skal ske noget. Du kan ikke bare sidde der og være inaktiv, så du aktiverer dine naboer og hvem der ellers har lyst til at være med, hvor der sker noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Der er fokus på igangsættelse af nye ting. Det passer fint med dine planer om forbedringer i hjemmet. Derfor er det bare med at komme i gang med arbejdet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Det betyder meget for dig, hvordan du præsenterer dig selv. Derfor skal du passe meget på dit temperament, så du ikke overreagerer og derved skaber noget negativt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Du er meget intens i følelsesmæssige anliggender. Du går meget dybt, og det kan give nogle stærke og positive oplevelser samt en langt større selvindsigt – meget fint.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du har lyst til det impulsive og afvekslende, og der skal ske noget nyt hele tiden. Du må bare gå efter de ting, der giver dig den bedste inspiration, gerne sammen med vennerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Du lægger vægt på disciplin og ansvar, og du har stor selvkontrol. Men du kan også tage tingene lidt for alvorligt. Meget glider lettere med humor og et lunt glimt i øjet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. Denne interesse vil blive yderligere forstærket i dag og giver dig en rigere oplevelse, fordi dine sanser er mere åbne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Du er intens i alt, der vedrører følelsesmæssige anliggender. Det kan du udnytte til at få bedre psykologisk selvindsigt, hvilket generelt forbedrer livskvaliteten en del.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Du graver dybt i dine følelser, og det kan give nogle intense oplevelser. Samværet med din partner kan blive meget specielt og intenst, netop på grund af dine dybder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Det er ikke det rutineprægede, du beskæftiger dig med i dag. Du har det som en vulkan før et udbrud, så der skal ske noget. Det er bare med at gå i gang med tingene.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du har behov for at være sammen med dig selv noget af tiden. Det bliver en lidt indvendt dag, men til gengæld kan du få ladet batterierne op til indsatsen i næste uge.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven