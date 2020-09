Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du har behov for en god og stabil økonomi. Når dine følelser kører op og ned som nu, er det udfordrende. Få mere ro på, så vil du se, at der alligevel er lysning i sigte.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du møder dine omgivelser med et åbent sind. Det gør dig populær og giver dig en dyb følelse af anerkendelse. Det er ikke en dag, du oplever mange af, så nyd den.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Dagen har et vist alvorspræg over sig. Det giver dig et behov for at være alene, og du har en god forbindelse til din indre rige verden, som giver dig den nødvendige ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Det er ikke det rutineprægede, du vil beskæftige dig med. Du er rastløs, så du må finde nogle ligesindede, så I kan få en spændende og utraditionel dag ud af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Når du har sat dig et mål, er du meget vedholdende og har store forventninger til resultatet. Skru dog ikke disse alt for højt op, det er bedre at holde jordforbindelsen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har behov for at udvide din horisont. Men din rastløshed bevirker, at du spreder dig alt for meget. Få ro på og koncentrer dig om et enkelt emne ad gangen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du ser livet gennem mørke briller. Gør som soluret, tæl de lyse timer og brug dine psykologiske evner på dig selv. Det er en dag, hvor du kan arbejde dybt med dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Luften dirrer af harmoniske stemninger, som du skal udnytte til at komme tættere på din partner. Det bliver en dag, I vil huske.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Du har det bedst med ikke at have for mange omkring dig. Acceptér, at det begrænser dine muligheder for at få arbejdet til at glide effektivt uden større problemer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Hobby er ikke kun at få fritiden til at gå med et eller andet tilfældigt. Det skal give mening, fordi det hjælper dig til at bevare en god følelsesmæssig balance i tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Harmoni og kærlighed er dagens tema. Det falder fint sammen med en søndag, hvor I skal tænke på hinanden, og hvor kun fantasien sætter grænser for kreativiteten.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Det er ikke kommunikation på kryds og tværs, du ønsker i dag. Du håber, du til en forandring kan få nogle meningsfulde samtaler med erfarne personer i fred og ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne